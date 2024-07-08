Монреаль годами не решал проблему слива сточных вод в реку в начальной школе

Начальная школа Монреаля в течение многих лет по неосторожности сбрасывала неочищенные сточные воды в близлежащую реку, и, несмотря на то, что город выявил проблему в 2021 году, только сейчас принимаются меры по ее устранению.

Школьный совет Лестера Б. Пирсона сообщает, что он временно закрыл два туалета в начальной школе Терри Фокса в монреальском районе Пьерфондс-Роксборо, из-за неправильного слива воды в ливневую канализацию вместо санитарной канализации. Неочищенные сточные воды привели к сильному загрязнению воды в одном месте вдоль реки Прерии к северу от острова Монреаль. Ливневая канализация впадает в реку рядом с общественным парком, где количество кишечной палочки в фекалиях обычно достигает уровня, в 60 раз превышающего городской порог загрязнения.

Власти города знали о загрязнении окружающей среды по меньшей мере с 2008 года, но утверждают, что не выявляли источник до 2021 года. Школьный совет, однако, утверждает, что узнал о проблеме с канализацией только из письма из города 26 июня — после того, как анадская пресса начала задавать вопросы о загрязнении. Даррен Беккер, директор по коммуникациям Lester B. Pearson, сказал, что город запросил план действий к 29 июля. Он сказал, что школьный совет наймет инженерную фирму для модернизации водопроводных сетей и надеется завершить работу до того, как дети вернутся в школу в августе. Он не знает, почему правление не узнало о проблеме раньше.

“Я не хочу возлагать вину на город”, – сказал он. “В конце концов, ремонтные работы будут завершены”. Беккер сказал, что две туалетные комнаты были добавлены к школе во время расширения в 1966 году. Неясно, сбрасывались ли с тех пор сточные воды в реку. Ким Нантайс Дезормье, представитель администрации Монреаля, не ответила на вопросы о том, почему потребовалось три года, чтобы проинформировать школу о проблеме. Но она предложила график шагов, предпринятых городом для решения этой проблемы с 2008 года, когда он провел “первое исследование” этого района.

Согласно графику, в период с 2009 по 2011 год городские власти проводили тестирование красителей, чтобы определить, где сточные воды попадают в ливневую канализацию, но не нашли источник проблемы. В ходе другой серии испытаний красителей в 2015 году также не удалось выявить источник.Наконец, третий раунд испытаний в 2021 году выявил так называемые перекрестные соединения – трубы, которые подключены к ливневой канализации вместо санитарной – в одном жилом доме и школе.

Тем временем загрязнение воды вблизи устья ливневой канализации не ослабевает. Данные по Монреалю за 2012 год показывают, что концентрация кишечной палочки в фекалиях вблизи парка Рив-Буазе в Пьерфон-Роксборо обычно достигала 60 000 на 100 миллилитров, а однажды достигла 370 000 на 100 мл.

Правительство Квебека считает, что вода с содержанием кишечной палочки в фекалиях выше 200 на 100 мл небезопасна для купания, а все, что превышает 1000 на 100 мл, является загрязненной. Из почти 500 измерений, проведенных в период с мая 2012 года по июнь 2024 года, качество воды в точке отбора проб возле ливневой канализации всего в 66 случаях было ниже порогового уровня загрязнения.

В этом году в месте отбора проб было зафиксировано самое высокое количество кишечной палочки в фекалиях – 56 000 на 100 мл, по сравнению с образцом, взятым в мае. При таком уровне воды ребенок, играющий в воде, может легко заболеть “диареей и желудочными коликами на пару дней”, и последствия могут быть намного хуже, сказал Дэниел Грин, сопредседатель экологической группы “Общество борьбы с загрязнением окружающей среды”.

В парке Рив-Буазе нет пляжа, и, по словам Нантэ Дезормье, купание в парке запрещено. В двух близлежащих пунктах отбора проб уровень загрязнения значительно ниже. Тем не менее, Грин сказал, что загрязнение реки рядом с парком было “хорошо известной проблемой” в течение многих лет, и власти города “крайне медленно выявляли виновных”.

“Я думаю, что город Монреаль действует нечестно”, – сказал он. “Легко найти (источники), если хорошенько подумать”. Грин сказал, что в парке должны быть знаки, предупреждающие людей о загрязнении.

Канализационные переходы – давняя проблема, но решить ее бывает непросто. Ремонтные работы часто связаны с перекопкой улиц, и могут возникнуть разногласия по поводу того, кто несет за это ответственность. Нантэ Дезормье сказала, что город оплачивает работы, если соединение между домом и канализацией находится на общественной земле.

Грин сказал, что город часто не спешит решать такие проблемы из-за административных барьеров. “Вы должны публично пристыдить их, чтобы они начали действовать. Потому что они не будут действовать, если их публично не пристыдят”, – сказал он. “Это печальное наблюдение, но это то, что я видел”.

В Монреале были и другие резонансные случаи, связанные с перекрестными коммуникациями. В 2022 году город перекрыл последние 200 метров реки Сен-Пьер, которая когда-то текла с горы Ройял в реку Святого Лаврентия. Последний сохранившийся участок реки проходил через поле для гольфа в Вест-Энде Монреаля, но суд обязал городские власти отвести русло реки в другое русло из-за загрязнения из-за неисправных канализационных сетей в двух близлежащих районах. Защитники окружающей среды осудили решение стереть реку с лица земли вместо того, чтобы решить проблему.

По оценкам городских властей, в Монреале насчитывается от 450 до 500 объектов недвижимости, которые все еще имеют канализационные переходы, или около 0,1% объектов недвижимости на острове. Дэвид Флетчер, вице-президент Коалиции зеленых, сказал, что застройщики исторически не были “особенно щепетильны” в вопросах подключения канализации. “Только с тех пор, как… люди захотели использовать береговую линию, это стало реальной проблемой”, – сказал он.

В 1960-х годах, когда к начальной школе Терри Фокса было построено дополнительное здание, большая часть городских сточных вод сбрасывалась в водоемы без очистки. Монреальская станция очистки сточных вод открылась только в 1980-х годах. Но в наши дни, по словам Флетчера, неспособность устранить перекрестные связи часто сводится к “политическому промедлению”. И он сказал, что пришло время остановить загрязнение окружающей среды в Пьерфонде-Роксборо. “Я думаю, что прошло уже достаточно времени”, – сказал он. “В определенный момент кто-то должен стиснуть зубы, потратить деньги и сделать это”.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.