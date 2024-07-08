Канадские ученые создали катализатор для переработки углерода

Технология состоит примерно в следующем: исследователи используют устройства, известные как электролизеры, для преобразования CO2 и электричества в такие продукты, как этилен и этанол.
В свою очередь, эти углеродосодержащие молекулы можно продавать в качестве топлива или использовать в качестве сырья для производства предметов повседневного обихода, таких как, например, повсюду использующийся пластик.
Внутри электролизера реакция преобразования происходит, когда три элемента — газ CO2 9углекислый), электроны и водный жидкий электролит — соединяются на поверхности твердого катализатора.
Катализатор часто состоит из меди, но может содержать и другие металлы или органические соединения, которые могут дополнительно улучшить работу системы.
Его функция заключается в ускорении реакции и минимизации образования нежелательных побочных продуктов, таких как водородный газ, снижающих эффективность всего процесса.
Хотя многие команды по всему миру создали высокоэффективные катализаторы, почти все они предназначены для работы с чистым CO2.
Но если углерод поступает из дымовых труб, то поток вряд ли будет чистым.
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