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Новости Канадские ученые создали катализатор для переработки углерода

Канадские ученые создали катализатор для переработки углерода

Степан Артемьевский Июл 8, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Канадские ученые создали катализатор для переработки углерода отключены 40 Просмотров

Ученые из Университета Торонто разработали новый и очень эффективный катализатор, способный превращать углерод в ценные продукты, даже при наличии примесей, снижающих эффективность работы существующих аналогов.

 

Технология состоит примерно в следующем: исследователи используют устройства, известные как электролизеры, для преобразования CO2 и электричества в такие продукты, как этилен и этанол.

В свою очередь, эти углеродосодержащие молекулы можно продавать в качестве топлива или использовать в качестве сырья для производства предметов повседневного обихода, таких как, например, повсюду использующийся пластик.

Внутри электролизера реакция преобразования происходит, когда три элемента — газ CO2 9углекислый), электроны и водный жидкий электролит — соединяются на поверхности твердого катализатора.

Катализатор часто состоит из меди, но может содержать и другие металлы или органические соединения, которые могут дополнительно улучшить работу системы.

Его функция заключается в ускорении реакции и минимизации образования нежелательных побочных продуктов, таких как водородный газ, снижающих эффективность всего процесса.

Хотя многие команды по всему миру создали высокоэффективные катализаторы, почти все они предназначены для работы с чистым CO2.

Но если углерод поступает из дымовых труб, то поток вряд ли будет чистым.

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