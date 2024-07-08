Молодежные группы возглавляют климатический марш в Монреале

“Нам нужно подготовиться, нам нужно принять меры”: скандируют молодежные группы, которые и возглавили климатический марш в Монреале.

После рекордных лесных пожаров прошлым летом климатические активисты призывают Оттаву принять меры.

Молодежные группы, в том числе Pour le futur Mtl, прошли маршем по улицам Монреаля, требуя создания Национального агентства по охране лесных пожаров.

“Эксперты говорят нам, что лесные пожары могут быть еще хуже в этом году.

Поэтому мы пытаемся донести до правительства мысль о том, что правительству нужен план, и нам нужно подготовиться”, – сказала Ширли Барнс, пресс-секретарь по вопросам будущего Mtl.

Оттаве стоит задуматься и прислушаться к голосам небезразличных людей.

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