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Новости На северо-западе Канады произошло сильное землетрясение

На северо-западе Канады произошло сильное землетрясение

Виктория Христова Июл 8, 2024 Новости, Новости Канады, Природа, погода, экология Комментарии к записи На северо-западе Канады произошло сильное землетрясение отключены 64 Просмотров

В Канаде произошло землетрясение, магнитуда которого составила 5,8 баллов.
Согласно информации, полученной от Европейского сейсмологического центра, толчки земли ощущались накануне.
Очаг подземных толчков, который располагался на глубине около 10 км, находился на расстоянии приблизительно 390 километров к востоку от города Тофино, в котором проживает около 90 тысяч жителей.
Ранее в этом же районе океана в 149 км от Тофино был зарегистрирован подземный толчок магнитудой 4,5  балла на глубине около 39 км. В этом же регионе было зафиксировано еще несколько более слабых землетрясений.
Информации о пострадавших пока не поступало.
Объявлено предупреэжение о цунами.

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