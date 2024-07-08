Продажи недвижимости выросли на 6,4% в июне

Профессиональная ассоциация брокеров по недвижимости Квебека сообщает, что продажи недвижимости в Монреальском регионе выросли на 6,4% в июне по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Ассоциация сообщает, что продажи недвижимости в этом районе за месяц составили 3830 единиц по сравнению с 3598 в июне 2023 года.

Средняя цена на все типы жилья выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, во главе с ростом цены plex на 7,2% до 777 000 долларов в прошлом месяце.

Средняя цена дома на одну семью подскочила на 5,8% до 582 500 долларов, а средняя цена кондоминиума выросла на 2,8% до 401 000 долларов.

Количество продающих, зарегистрированных в июне, выросло на 24,4% по сравнению с предыдущим годом и составило 18 620 человек.

Количество новых предложений увеличилось на 7,6% до 5446.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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