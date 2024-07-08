Департамент транспорта Квебека рассматривает план строительства объездной дороги в Дорионе

Департамент транспорта Квебека изучает предложение о строительстве объездной дороги через сектор Дорион в Водрей-Дорионе. Цель состоит в том, чтобы значительно разгрузить существующее шоссе № 20, что, по мнению многих участников дорожного движения, крайне необходимо.

На одном из участков шоссе № 20 в Водрей-Дорионе установлено множество светофоров, что приводит к серьезным заторам. Спортивный зал Дорион в Беллегарде находится на бульваре Харвуд, который соединяется с шоссе. “Это шоссе, на котором есть светофоры”, – сказал один из посетителей оного. “Я думаю, что это только значительно замедляет движение”.

Министерство транспорта (MTQ) изучает проблемы с дорожным движением на этом участке и оценивает, какое влияние может оказать новая кольцевая дорога. “Мы рассматриваем различные доступные варианты, независимо от того, выполнимо это или нет, окажет ли это влияние, положительное или отрицательное”, – сказала представитель MTQ Сара Бенсадун.

Министерство завершило первую часть своего исследования, но не располагает сроками для второй части. Бенсадун сказал, что рассматриваемый проект будет иметь последствия на многих уровнях. “Мы говорим не только о транспорте, но и, например, об экономике”, – сказал Бенсадун. “И мы знаем, что это окажет влияние на повседневную жизнь граждан”.

Объездная дорога начнется чуть западнее моста Ташеро через реку Утуа и пройдет параллельно железнодорожным путям через Дорион, а затем вновь соединится с шоссе 20 менее чем в четырех километрах от него. Мэр Водрей-Дориона Ги Пилон говорит, что проект должен был быть завершен давным-давно.

Пилон отметил, что первые препоны для завершения строительства шоссе № 20 были произведены в 1964 году. С тех пор MTQ удерживает этот участок земли. “Мы являемся связующим звеном между двумя участками провинции”, – сказал Пилон. “Если это не является приоритетом, я не знаю, что будет приоритетом”.

Шоссе 20 – главная экономическая ось Канады и ключевой коридор, связывающий Квебек с Онтарио. Ежегодно по шоссе проезжает около 20 миллионов автомобилей. Жители Водрей-Дориона и его окрестностей собрались и подписали петицию, в которой просят Квебек ускорить строительство объездной дороги.

“Для тех, кому приходится пользоваться данной дорогой, это просто отнимает много времени, причем качественного, из их жизни”, – сказала Селин Пилон из коллектива “Настоящий A20 в Иль-Перро/Доррионе”. “Это действует на нервы и является настоящим кошмаром. Других слов не подберешь”.

Петиция собрала около 6000 подписей. Группа, стоящая за ней, планирует направить ее в MTQ в начале следующей сессии Национального собрания.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.