Шоколад Laura Secord. Почему самая знаменитая канадская шоколадная компания носит такое имя

История Лоры Секорд, героини войны 1812 года между Британией и США. И история шоколадной фабрики, носящей имя Лоры Секорд.

Laura Secord – самый популярный в Канаде шоколад (и не только шоколад, потому что фирма производит разнообразные сладости от драже и конфет до кошерных шоколадных плиток).

Эта самая известная в Канаде шоколадная фирма названа в честь Лоры Секорд (по-французски произносится “Секор”). Во время войны 1812 года, когда коварный враг напал на канадскую родину, 22 июня 1812 года наступающие американские солдаты остановились на постой в домике Лоры. Девушку заставили прислуживать офицерам противника, готовить им ужин и подавать на стол. А после ужина враги, не обращая внимания на девицу, стали обсуждать план завтрашней атаки на соседний городок, где ничего не подозревавшие канадские патриоты мирно спали, не ожидая коварного нападения.

Лора же, подслушав разговор супостатов, сделала вид, что отправляется спать на сеновал, а сама выскочила из дома, пробежала десятки километров по ночному лесу и, добравшись до канадских позиций, рассказала командованию о планах противника. Таким образом, коварные замыслы были сорваны, город спасён, а враг отброшен.

Канада высоко оценила заслуги храброй девушки. Она была награждена орденом, и ей была вручена денежная премия, на которую сметливая хозяйка и основала маленький цех по изготовлению шоколада, которая со временем превратилесь в самую именитую фирму в стране.

И наконец, надо заметить, что мало кто знает, что Лора не была канадкой. Она родилась и выросла в Соединённых Штатах Америки, откуда эмигрировала в Канаду, будучи сторонницей британской монархии. Так что, согласно законам США американцы могли её и повесить за измену, если бы поймали.

Но фирма Laura Secord была основана в 1913 году в Торонто канадцем Франком О’Koннором (Frank O’Connor). Он не был родственником Лоры, он просто решил назвать свой небольшой цех по производству шоколадных конфет в честь этой девушки. Сегодня в Канаде свыше ста магазинов этой фирмы. Сладости от Laura Secord продаются во многих крупных магазинах Канады. До пандемии фирма поставляла шоколад и в США и в Европу. Будем надеяться, Лора вернётся на международный рынок в ближайшем будущем.