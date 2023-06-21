Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Авторы Шоколад Laura Secord и его история
Laura Secord
Прилавок Laura Secord в монреальском центре Eaton.

Шоколад Laura Secord и его история

Megan Jorgensen Июн 21, 2023 Авторы, История, Меган Хорхенсен, Полезные продукты, Это интересно Оставить комментарий 750 Просмотров

Шоколад Laura Secord. Почему самая знаменитая канадская шоколадная компания носит такое имя

История Лоры Секорд, героини войны 1812 года между Британией и США. И история шоколадной фабрики, носящей имя Лоры Секорд.

Laura Secord – самый популярный в Канаде шоколад (и не только шоколад, потому что фирма производит разнообразные сладости от драже и конфет до кошерных шоколадных плиток).

Эта самая известная в Канаде шоколадная фирма названа в честь Лоры Секорд (по-французски произносится “Секор”). Во время войны 1812 года, когда коварный враг напал на канадскую родину, 22 июня 1812 года наступающие американские солдаты остановились на постой в домике Лоры. Девушку заставили прислуживать офицерам противника, готовить им ужин и подавать на стол. А после ужина враги, не обращая внимания на девицу, стали обсуждать план завтрашней атаки на соседний городок, где ничего не подозревавшие канадские патриоты мирно спали, не ожидая коварного нападения.

Лора же, подслушав разговор супостатов, сделала вид, что отправляется спать на сеновал, а сама выскочила из дома, пробежала десятки километров по ночному лесу и, добравшись до канадских позиций, рассказала командованию о планах противника. Таким образом, коварные замыслы были сорваны, город спасён, а враг отброшен.

Канада высоко оценила заслуги храброй девушки. Она была награждена орденом, и ей была вручена денежная премия, на которую сметливая хозяйка и основала маленький цех по изготовлению шоколада, которая со временем превратилесь в самую именитую фирму в стране.

И наконец, надо заметить, что мало кто знает, что Лора не была канадкой. Она родилась и выросла в Соединённых Штатах Америки, откуда эмигрировала в Канаду, будучи сторонницей британской монархии. Так что, согласно законам США американцы могли её и повесить за измену, если бы поймали.

Но фирма Laura Secord была основана в 1913 году в Торонто канадцем Франком О’Koннором (Frank O’Connor). Он не был родственником Лоры, он просто решил назвать свой небольшой цех по производству шоколадных конфет в честь этой девушки. Сегодня в Канаде свыше ста магазинов этой фирмы.  Сладости от Laura Secord продаются во многих крупных магазинах Канады. До пандемии фирма поставляла шоколад и в США и в Европу. Будем надеяться, Лора вернётся на международный рынок в ближайшем будущем.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2023, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*