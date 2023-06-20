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Новости Канада приостанавливает депортацию индийцев, использовавших поддельные документы

Канада приостанавливает депортацию индийцев, использовавших поддельные документы

Виктория Христова Июн 20, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Канада приостанавливает депортацию индийцев, использовавших поддельные документы отключены 20 Просмотров

Канада заморозит депортацию десятков индийских студентов, которые въехали в страну, используя поддельные университетские письма о зачислении.

Канада заморозит депортацию десятков индийских студентов, которые въехали в страну, используя поддельные университетские письма о зачислении. Об этом заявил министр иммиграции Шон Фрейзер. Напомним, что в марте студентам из Индии были вручены документы о депортации.

В свою очередь студенты обвинили в предполагаемом мошенничестве индийских иммиграционных агентов, которые помогли им подать документы. Адвокаты и студенты обратились с петицией о прекращении депортаций.

«Тем иностранным студентам, которые являются настоящими заявителями, которые приехали в Канаду учиться и стали жертвами мошенников, будет предоставлено разрешение остаться в Канаде. Те же, кто замешан в мошеннической схеме, будут привлечены к ответственности», — сказал Фрейзер.

Власти в первую очередь будут проверять людей, которые приехали в Канаду и сразу же начали работать, а не учиться.

Официальные данные показывают, что в 2022 году в Канаде насчитывалось более 800 000 иностранных студентов с действующими визами. Из них около 320 000 прибыли из Индии. Канада является популярным направлением для иностранных студентов, поскольку здесь относительно легко получить разрешение на работу.

Канада, население которой составляет около 39,5 миллионов человек, планирует принять к 2025 году рекордные 500 000 новых постоянных жителей.

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