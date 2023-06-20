На острове Принца Эдуарда займутся защитой временных иностранных работников

Признавая особую уязвимость трудящихся-мигрантов, законодательный орган Острова Принца Эдуарда принял Закон о защите временных иностранных работников (ВИР).

Признавая особую уязвимость трудящихся-мигрантов, законодательный орган Острова Принца Эдуарда принял Закон о защите временных иностранных работников (ВИР).

ВИР считаются исключительно уязвимыми, поскольку разрешения на работу, которые они получают в рамках федеральной программы, привязывают их к одному работодателю.

Проблему объяснил координатор программы для трудящихся-мигрантов из Института Купера Райан Макри: «Если на рабочем месте возникают какие-либо проблемы, мигранты не могут просто взять и уйти к другому работодателю. Так не работает. У работников есть все стимулы не высовываться, вести себя тихо и не жаловаться. Они не хотят поднимать шумиху, боясь, что их уволят и не пригласят обратно в следующем году».

ВИР имеют решающее значение для развития сельскохозяйственной отрасли ОПЭ, составляя, по оценкам специалистов рынка труда, 40% работников этого сектора.

По новому закону, который будет поэтапно вступать в силу в течение года, предприниматели, занимающиеся наймом ВИР, должны будут получать лицензию на использование рабочих-мигрантов, а также будут вноситься в новый реестр с обязательной регистрацией нанимателей на территории ОПЭ.