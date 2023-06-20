Канадская компания Fura Gems инвестирует более $200 млн в шахту в Колумбии

200 млн долларов в свой изумрудный рудник в Колумбии в течение следующих пяти лет решила инвестировать горнодобывающая компания Fura Gems

200 млн долларов в свой изумрудный рудник в Колумбии в течение следующих пяти лет решила инвестировать горнодобывающая компания Fura Gems. На этой неделе в Боготе компания проводит четвертый аукцион необработанных изумрудов из своего рудника Косуэз в центральной провинции Бояка.

Компания прогнозирует, что аукцион, который пройдет в Бангкоке в конце этого месяца перед закрытием, привлечет около 80 потенциальных участников со всего мира, борющихся за 240 тыс. карат зеленого драгоценного камня. «Мы ожидаем в общей сложности, может быть, через пять лет, мы ожидаем более 200 млн долларов в этой стране», — сказал Санджай Кумар, управляющий директор Fura в Колумбии.

По его словам, компания продолжит вкладывать средства в технологии для рудника Коскез, а также в обеспечение безопасности. Кумар добавил, что число сотрудников будет увеличиваться, хотя и не в геометрической прогрессии, поскольку Fura сосредоточена на механизации.

Fura отметила, что за последние пять лет она внесла в Колумбию около 9,8 млн долларов в виде налогов и роялти и инвестировала более 107 млн долларов. Компания Fura, ранее зарегистрированная в Канаде, также добывает рубины в Мозамбике и сапфиры в Австралии.

FURA Gems – единственная компания в мире, которая добывает все три драгоценных камня: изумруд, рубин и сапфир. Компания объявляет о запуске Совета по маркетингу FURA – новаторской скоординированной акции по увеличению размера рынка цветных драгоценных камней.

Совет по маркетингу FURA (FMC) преобразует рынок цветных драгоценных камней, соединяя цепочку поставок: от добычи сырья до розничной торговли. Совет объединит крупную горнодобывающую компанию с огранщиками, дилерами, производителями ювелирных изделий и розничными торговцами для продвижения ответственно добытых драгоценных камней.

Эти усилия являются ответом на крупный опрос потребителей и торговцев цветными драгоценными камнями в Северной Америке, проведенный осенью 2020 года. Исследование показало, что 93 % покупателей ювелирных изделий любят изумруд, рубин и сапфир, а 46 % собираются купить цветные драгоценные камни в ближайшие два года.

Дилеры, производители ювелирных изделий и розничные торговцы заявили, что получают больше прибыли от цветных драгоценных камней, чем от алмазов. При этом они не инвестируют в обучение, продвижение и инвентаризацию для роста этой категории.