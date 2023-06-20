В Канаде лесные пожары уничтожили 5,7 млн га лесов

Лесные пожары в Канаде с начала года охватили территорию 5,7 млн га, заявил министр здравоохранения страны Жан-Ив Дюкло 19 июня во время брифинга ведомства.

Лесные пожары в Канаде с начала года охватили территорию 5,7 млн га, заявил министр здравоохранения страны Жан-Ив Дюкло 19 июня во время брифинга ведомства.

«По нашим оценкам, с начала года по всей стране сгорело 5,7 млн га, при этом сейчас еще только июнь», — сказал он.

Министр отметил, что прошло только полгода, а показатель по охвату лесными пожарами в десять раз превысил суммарный показатель за десятилетний период.

Он указал, что свои дома были вынуждены покинуть более 100 тыс. человек, часть из которых уже не смогут вернуться в свои дома, так как они сгорели.

Чиновник подчеркнул, что лесные пожары стали угрозой физическому и психологическому здоровью людей, которые проживают на территории Канады. Дым существенно загрязнил воздух в стране.

Сейчас в Канаде зафиксировано более 420 активных возгораний, 207 из которых не локализованы. Большая часть лесных пожаров наблюдается в провинциях Альберта, Британская Колумбия, Квебек, Онтарио.