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Новости Канада ввела санкции против иранских судей за нарушения прав человека
Iran Canada
Иранский и канадский флаги.

Канада ввела санкции против иранских судей за нарушения прав человека

Виктория Христова Июн 20, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Канада ввела санкции против иранских судей за нарушения прав человека отключены 17 Просмотров

Правительство Канады ввело санкции против иранских судей за предполагаемые нарушения прав человека, 19 июня следует из заявления пресс-службы правительства страны.

Правительство Канады ввело санкции против иранских судей за предполагаемые нарушения прав человека, 19 июня следует из заявления пресс-службы правительства страны.

В заявлении отмечается, что этот шаг запретит сделки с ними и заморозит любые активы, которыми они могли владеть в Канаде.

«Сегодняшний санкционный список включает 7 человек за их роль в грубых и систематических нарушениях прав человека в системе уголовного правосудия Ирана, в частности в революционных судах Ирана», — говорится в заявлении канадского правительства.

Канада заявила, что судьи и их суды вынесли «печально известные» смертные приговоры и суровые тюремные сроки после «фиктивных судебных процессов и на основе доказательств, собранных под пытками».

А Соединенные Штаты ввели санкции против иранской технологической компании Arvan Cloud, двух сотрудников и аффилированной эмиратской фирмы за помощь Тегерану во введении цензуры в интернете во время внутренних протестов.

Arvan Cloud поддерживает тесные отношения со спецслужбами Ирана, а его руководители имеют связи с высокопоставленными иранскими правительственными чиновниками, говорится в заявлении министерства финансов США.

«Правительство регулярно использовало интернет-ограничения и ограничение скорости интернета для подавления инакомыслия, наблюдения и наказания иранцев за осуществление их свободы выражения мнений и собраний как онлайн, так и офлайн», — также говорится в сообщении.

Смерть иранской курдки Махсы Амини во время ареста из-за нарушения дресс-кода Ирана, вызвала массовые протесты на несколько месяцев.

Arvan Cloud сыграл важную роль в развитии Ираном «инфраструктуры NIN», контролируемой правительством версии интернета с цензурой. Это позволяет иранским властям контролировать и подвергать цензуре входящий и исходящий трафик и отслеживать данные, добавило агентство.

«Соединенные Штаты привержены привлечению к ответственности тех, кто стремится подорвать свободу выражения мнений и подавить инакомыслие», — говорится в заявлении заместителя министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайана Нельсона.

Соучредители Arvan Cloud Поуя Пирхоссейнлоо и Фархад Фатеми были объектами санкций, заявило министерство финансов. Санкции также были направлены против ArvanCloud Global Technologies LLC, филиала, базирующегося в Объединенных Арабских Эмиратах, говорится в сообщении.

В результате санкций блокируется вся собственность людей и компаний, подпадающих под юрисдикцию США. Кроме того, проведение некоторых транзакций с ними может привести к «вторичным санкциям», в соответствии с которыми Соединенные Штаты могут наказывать физических и юридических лиц, не являющихся гражданами США.

 

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