Канада ввела санкции против иранских судей за нарушения прав человека

Правительство Канады ввело санкции против иранских судей за предполагаемые нарушения прав человека, 19 июня следует из заявления пресс-службы правительства страны.

Правительство Канады ввело санкции против иранских судей за предполагаемые нарушения прав человека, 19 июня следует из заявления пресс-службы правительства страны.

В заявлении отмечается, что этот шаг запретит сделки с ними и заморозит любые активы, которыми они могли владеть в Канаде.

«Сегодняшний санкционный список включает 7 человек за их роль в грубых и систематических нарушениях прав человека в системе уголовного правосудия Ирана, в частности в революционных судах Ирана», — говорится в заявлении канадского правительства.

Канада заявила, что судьи и их суды вынесли «печально известные» смертные приговоры и суровые тюремные сроки после «фиктивных судебных процессов и на основе доказательств, собранных под пытками».

А Соединенные Штаты ввели санкции против иранской технологической компании Arvan Cloud, двух сотрудников и аффилированной эмиратской фирмы за помощь Тегерану во введении цензуры в интернете во время внутренних протестов.

Arvan Cloud поддерживает тесные отношения со спецслужбами Ирана, а его руководители имеют связи с высокопоставленными иранскими правительственными чиновниками, говорится в заявлении министерства финансов США.

«Правительство регулярно использовало интернет-ограничения и ограничение скорости интернета для подавления инакомыслия, наблюдения и наказания иранцев за осуществление их свободы выражения мнений и собраний как онлайн, так и офлайн», — также говорится в сообщении.

Смерть иранской курдки Махсы Амини во время ареста из-за нарушения дресс-кода Ирана, вызвала массовые протесты на несколько месяцев.

Arvan Cloud сыграл важную роль в развитии Ираном «инфраструктуры NIN», контролируемой правительством версии интернета с цензурой. Это позволяет иранским властям контролировать и подвергать цензуре входящий и исходящий трафик и отслеживать данные, добавило агентство.

«Соединенные Штаты привержены привлечению к ответственности тех, кто стремится подорвать свободу выражения мнений и подавить инакомыслие», — говорится в заявлении заместителя министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайана Нельсона.

Соучредители Arvan Cloud Поуя Пирхоссейнлоо и Фархад Фатеми были объектами санкций, заявило министерство финансов. Санкции также были направлены против ArvanCloud Global Technologies LLC, филиала, базирующегося в Объединенных Арабских Эмиратах, говорится в сообщении.

В результате санкций блокируется вся собственность людей и компаний, подпадающих под юрисдикцию США. Кроме того, проведение некоторых транзакций с ними может привести к «вторичным санкциям», в соответствии с которыми Соединенные Штаты могут наказывать физических и юридических лиц, не являющихся гражданами США.