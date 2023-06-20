Чтение и понимание прочитанного стало проблемой для части молодежи Франции

Проверка образовательного уровня французов показала, что каждый десятый молодой человек испытывал трудности с чтением, из которых половина была и вовсе неграмотной.

Проверка образовательного уровня французов показала, что каждый десятый молодой человек испытывал трудности с чтением, из которых половина была и вовсе неграмотной.

Министерство образования Франции в 2022 году провело тестирование 750 тыс. участников «Дней защиты и гражданства» (JDC), однодневной программы по вопросам понимания своего места в обществе с участием молодежи в возрасте от 16 до 25 лет. 6 июня были опубликованы результаты исследования.

Согласно проведенным тестам, оказалось, что среди этой молодежи 11,2% имели проблемы при чтении. А почти половина из них или 4,9% от общего числа протестированных могли считаться неграмотными, как было отмечено в отчете статистического агентства министерства образования (Depp).

Основным критерием, определяющим наличие проблем при чтении и отличающим молодых людей, испытывающих трудности, от тех, у кого их не было, являлось понимание письменного текста. Те, кто был признан неграмотным, характеризовались как молодые люди с очень низким уровнем понимания прочитанного или его отсутствием. Наибольшие трудности при этом испытывали те, кто у кого был значительный дефицит словарного запаса, как отмечалось в записке министерства.

В то же время, 10% молодых людей «с ограниченными достижениями», постепенно смогли компенсировать свои трудности в понимании прочитанного текста. И хотя чтение осталось для них трудоемким занятием, они научились пользоваться им, чтобы извлечь из этого пользу. Остальные или 78,9% молодых людей, принявших участие в обязательном для молодежи JDC в 2022 году, считались успешными читателями.