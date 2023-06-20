Рынок жилья Канады: что ждет нас до конца 2023 года?

Пауза Банка Канады в повышении процентных ставок в марте и апреле этого года была воспринята многими как событие, которое может вернуть покупателям жилья уверенность в будущем рынка жилья.

Пауза Банка Канады в повышении процентных ставок в марте и апреле этого года была воспринята многими как событие, которое может вернуть покупателям жилья уверенность в будущем рынка жилья.

Центральный банк проводил агрессивную политику повышения ставок с марта 2022 года, поскольку боролся с заоблачно высокой инфляцией и перегретой экономикой, но в своих решениях по второй и третьей ставкам в этом году дал понять, что он будет готов сохранить ставки на прежнем уровне, если экономические тенденции продолжат развиваться так, как ожидалось.

Этот оптимизм, возможно, способствовал своего рода оживлению рынка жилья: продажи и цены росли по мере того, как потенциальные покупатели возобновляли свои поиски. Согласно новым данным Канадской ассоциации недвижимости (CREA), продажи снова выросли в мае, отмечая четвертый месяц подряд рост активности.

По данным ассоциации, продажи жилья в стране выросли на 5,1% в месячном исчислении, при этом индекс цен на жилье MLS подскочил на 2,1% по сравнению с апрелем и зафиксировал свой первый годовой прирост почти за два года.

Учитывая, что такой всплеск продаж и активности произошел непосредственно перед последним повышением ставки Банком Канады – неожиданным для некоторых кварталов – как это может повлиять на рынок в ближайшие месяцы?

Ипотечный брокер и главный операционный директор Лия Златкин рассказала канадскому специалисту по ипотечным кредитам, что за две недели до последнего решения банка она прогнозировала “раскаленный рынок” с продолжающимся ростом цен и активностью, но сказала, что перспективы теперь более неопределенные из-за ставки поход.

“Мы видели, как люди начали выставлять дома на продажу и фактически продавать их по более выгодной цене, чем мы видели в последние несколько месяцев”, – сказала она после решения банка. “Таким образом, цены не обязательно возвращаются к [их] уровню COVID, но… поднялись немного вверх”.

Как продавцы оценивают текущий рынок?

По словам Златкина, многие домовладельцы, которые, возможно, раздумывали о продаже, увидели, как развивался рынок в последние недели, и решили, что сейчас самое подходящее время выставить свою недвижимость на продажу, но уровень спроса, несомненно, может снизиться из–за роста процентных ставок, особенно с учетом возможного дальнейшего повышения.

“У людей, у которых еще нет предварительного одобрения, или у людей, которые будут покупать или закрывать сделку за пределами этого периода предварительного одобрения, желание купить дом сейчас может быть меньше, потому что они беспокоятся об изменениях процентных ставок и о том, что произойдет в будущем. будущее”, – сказал Златкин.

“И поэтому для тех, кто немного беспокоится, они могут выбрать еще немного посидеть в стороне и переждать. И это может значительно снизить спрос – если вдруг спрос немного снизится, это может вызвать серьезные проблемы”.

Заемщикам, которые изо всех сил пытаются соответствовать требованиям в нынешних условиях, в основном приходится выбирать продукты с фиксированной ставкой на пять лет, несмотря на то, что они иногда не являются отличными вариантами, сказал Златкин, представляя две проблемы: во-первых, “Куда пойдут ставки и насколько комфортно я буду чувствовать себя в этих условиях?”

Во-вторых, в связи с дальнейшим повышением ставок многие заемщики, у которых был определенный бюджет на покупку, теперь видят, что он сокращается. – В этом все еще есть смысл? И можем ли мы по-прежнему получить за это дом, который мы хотим, потому что цены продолжают расти, и теперь я имею право на меньшую сумму?”

Председатель CREA Ларри Серкуа сказал в комментариях, сопровождающих данные о продажах за май, что предложение жилья, “которое остается довольно низким”, будет ключевым фактором, определяющим продажи и ценовую активность до конца 2023 года.

Старший экономист компании Шон Кэткарт, тем временем, сказал, что если не произойдет резкого увеличения числа существующих владельцев, предлагающих рынку новые предложения, “это восстановление спроса на жилье может сказаться на ценах в этом году более остро, чем можно было ожидать”.

Новые предложения остаются на уровне исторических минимумов, несмотря на рост на 6,8% в мае по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как количество месяцев инвентаризации на национальной основе продолжало снижаться, сократившись более чем на целый месяц с конца января.

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