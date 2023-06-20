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Общество Дети, семья Woodooliparc – место, где живут динозавры!
Woodooliparc
Голодный динозавр собирается сожрать юную посетительницу. Но её спасёт отважный рыцарь. Если успеет. Фото с сайта парка.

Woodooliparc – место, где живут динозавры!

Megan Jorgensen Июн 20, 2023 Дети, семья, Меган Хорхенсен, Новости, Новости провинции Квебек, Общество, Отдых, Путешествия, туризм, Хорошие новости, Это интересно Оставить комментарий 55 Просмотров

Прекрасное место отдыха для детей и взрослых – парк динозавров в районе Beauce

Тематические парк динозавров Woodooliparc расположен в местечке Скотт, в районе Шодьер-Аппалачи, буквально в двадцати минутах езды от города Квебек.

Каждое лето посетители парка могут любоваться динозаврами разных видов в натуральную величину. Дети могут искать и находить их яйца, и, конечно, узнают много нового об образе жизни и среде обитания этих древних существ.

Всего в парке представлены свыше ста динозавров, из них треть оборудовавна автоматикой, благодаря чему зверюги двигаются и рычат. Самый впечатляющий, это T-Rex — самая яркая звезда парка, постоянно издающий ужасающие крики и двигающий огромными челюстями в поисках добычи.

Перед каждым динозавром установлена табличка с подробной информацией о характеристиках и происхождении каждого вида. В парке работают палеонтологи, которые дают пояснения и которые могут рассказать много нового. Учёные проводят информационные сессии.

Большой популярностью у детей пользуются археологические раскопки, ведь любознательные детишки чувствуют себя супер-археологами, обнаруживающими настоящие кости динозавров.

В парке есть площадка для игр, есть лабиринт с тестами на ловкость, есть мастерская игрушек и многое другое.

Парк работает и в декабре, и зимой дети встречают Деда Мороза и эльфов, которые живут в своей деревне. Дети слушают рождественские сказки, участвуют в посиделках у костра, катаются на санках (санки можно получить на рецепции). Зимой работает и почтовое отделение, где можно отправить письмо Деду Морозу. Не забудьте, что поскольку мероприятия в основном проводятся на открытом воздухе, важно правильно одеваться.

Короче говоря, это Woodooliparc – идеальное место для весёлого времяпровождения с семьей и погружение в яркие фантазии. Веб-сайт woodoliparc.com гарантирует, что парк сайт станет неиссякаемым источником очарования для молодых и старых…

На сайте указано, что посещение парка занимает 2-3 часа, Администрация Woodooliparc рекомендует бронировать билеты онлайн.

Примечание : Домашние животные на территории парка запрещены.

В заключение заметим, что расстояние между муниципалитетом Скотт и городом Квебек составляет примерно сорок километров. Парк расположен всего в двадцати минутах от моста через реку Святого Лаврентия. Парковка бесплатная, есть парковка для автодомов.

Координаты Woodooliparc:

295 Rue Drouin, Scott, QC G0S 3G0.

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