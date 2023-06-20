Прекрасное место отдыха для детей и взрослых – парк динозавров в районе Beauce

Тематические парк динозавров Woodooliparc расположен в местечке Скотт, в районе Шодьер-Аппалачи, буквально в двадцати минутах езды от города Квебек.

Каждое лето посетители парка могут любоваться динозаврами разных видов в натуральную величину. Дети могут искать и находить их яйца, и, конечно, узнают много нового об образе жизни и среде обитания этих древних существ.

Всего в парке представлены свыше ста динозавров, из них треть оборудовавна автоматикой, благодаря чему зверюги двигаются и рычат. Самый впечатляющий, это T-Rex — самая яркая звезда парка, постоянно издающий ужасающие крики и двигающий огромными челюстями в поисках добычи.

Перед каждым динозавром установлена табличка с подробной информацией о характеристиках и происхождении каждого вида. В парке работают палеонтологи, которые дают пояснения и которые могут рассказать много нового. Учёные проводят информационные сессии.

Большой популярностью у детей пользуются археологические раскопки, ведь любознательные детишки чувствуют себя супер-археологами, обнаруживающими настоящие кости динозавров.

В парке есть площадка для игр, есть лабиринт с тестами на ловкость, есть мастерская игрушек и многое другое.

Парк работает и в декабре, и зимой дети встречают Деда Мороза и эльфов, которые живут в своей деревне. Дети слушают рождественские сказки, участвуют в посиделках у костра, катаются на санках (санки можно получить на рецепции). Зимой работает и почтовое отделение, где можно отправить письмо Деду Морозу. Не забудьте, что поскольку мероприятия в основном проводятся на открытом воздухе, важно правильно одеваться.

Короче говоря, это Woodooliparc – идеальное место для весёлого времяпровождения с семьей и погружение в яркие фантазии. Веб-сайт woodoliparc.com гарантирует, что парк сайт станет неиссякаемым источником очарования для молодых и старых…

На сайте указано, что посещение парка занимает 2-3 часа, Администрация Woodooliparc рекомендует бронировать билеты онлайн.

Примечание : Домашние животные на территории парка запрещены.

В заключение заметим, что расстояние между муниципалитетом Скотт и городом Квебек составляет примерно сорок километров. Парк расположен всего в двадцати минутах от моста через реку Святого Лаврентия. Парковка бесплатная, есть парковка для автодомов.

Координаты Woodooliparc:

295 Rue Drouin, Scott, QC G0S 3G0.