Что же случилось с подводной лодкой, направившейся к давно затонувшему “Титанику”

При погружении к “Титанику” пропала без вести туристическая подводная лодка с громким названием – “Титан”. Поиски продолжаются.

19 июня во время погружения к давно затонувшему круизному пароходу “Титаник”, который лежит на дне Атлантики, в 640 километрах от Ньюфаундленда, вот уже более ста десяти лет, пропала без вести небольшая туристическая подлодка с символическим названием “Титан” компании OceanGate. Эта подлодка совершает регулярные рейсы к “Титанику”, предоставляя возможность нескольким туристам осмотреть покоящийся в глубинах океана, на глубине 3800 метров, самый большой в ту эпоху корабль.(Говорят о том, что за один раз лодка берёт до трёх пассажиров, а её экипаж – два пилота-подводника, но при стандартных погружениях на лодке могут находиться один пилот и четверо пассажиров, именно так и было во время последнего погружения – один пилот и четверо пассажиров).

До сих пор никаких подтверждённых сведений о состоянии пропавшей подлодки не поступало. Объявлено, что запасы кислорода на борту позволяют всем пяти находящимся на ней людям дышать до 96 часов – то есть, до четырёх суток.

Желающие путешествовать в подлодке, согласно данным, опубликованном на сайте компании, платят 250 тысяч долларов США за десятидневную поездку, которая включает в себя восемь дней плавания в подлодке с регулярными погружениями, каждое из которых длится восемь часов (по два с половиной на спуск и подъём и три часа на осмотр дна – в первую очередь, “Титаника”).

Как известно, круизный лайнер затонул 15 апреля 1912 года, и во время кораблекрушения погибли полторы тысячи человек. Обломки лайнера были найдены лишь в 1985 году. Его носовая и кормовая часть лежат на расстоянии примерно восьмиста метров друг от друга.

Во время последнего погружения вёл лодку Поль-Анри Наржоле (Paul-Henri Nargeolet) — французский подводник с большим опытом работы в океанских глубинах в качестве подводника ВМС Франции. Но вызывает тревогу возраст пилота — ему 73 года, а это не тот возраст, когда можно не опасаться за здоровье командира подводного судна. В 2022 году он опубликовал книгу под названием Dans es profondeurs du Titanic (В глубинах Титаника). Имена пропавших пассажиров на момент публикации заметки не объявлены (повторять неподтверждённые соообщения мы не будем).

Спасательные службы Канады и США ведут интенсивные поиски пропавшей лодки, но повторим, что на утро 20 июня, к сожалению, никаких новостей нет.