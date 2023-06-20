Цены на мёд повысятся не менее, чем на 15%

В Квебеке ожидается повышение цены на мёд

Удорожание процесса производства на всех этапах приведёт в ближайшее время к значительному повышению цен на мёд.

По словам председателя ассоциации пчеловодов Квебека Рафаэля Ваше (Raphaël Vacher), в ближайшее время цена на мёд вырастет. По словам месье Ваше, сегодня пчеловоды тратят в среднем 15,44 долларов на производства килограмма мёда, тогда как продаётся мёд, в среднем, по цене 13,66 за килограмм. Иначе говоря, по мнению пчеловодов, они торгуют себе в убыток. Дело в том, что пока ещё распродаются запасы предыдущих сборов, когда на производство килограмма мёда уходило примерно 10 долларов. Сегодня же цены на все производные – от аренды ульев, до зарплат работников и доставки на прилавки, постоянно растут. Например, аренда улья на сезон выросла со 175 долларов в прошлом году до 225 долларов в этом году. Поэтому без повышения цен на конечный продукт не обойтись.

В этом году некоторые пасеки уже прекратили работу, так как заниматься мёдом стало невыгодно, а этот процесс опять же приводит к повышению цен. Если в прошлом году цены на мёд повысились на 10%, в этом году стоит ожидать роста цен на 15% от сегодняшних.

Председатель ассоциации пчеловёдов уверен, что импорт мёда и других продуктов деятельности пчёл ситуацию не спасёт, хотя квебекские пчеловоды признают, что местный мёд дороже, чем привозной. То же касается пчелиного воска.

Одним из следствий нынешнего сложного положения является и учащение случаев воровства ульев и пчелиных роев. И опять же, воровство тоже ведёт к повышению цен.