Случай, имевший место с квебекскими туристами на Кубе. Зато окунулись в местную жизнь

Любопытные впечатления туристов из Квебека, которым пришлось провести всего лишь одну ночь в местной гостинице, не предназначенной дли иностранцев.

На днях произошёл неприятный казус с туристами из Квебека, отдыхающими на Кубе. В принципе, ничего из ряда вон выходящего нет, но к таким не самым радостным сюрпризам надо быть готовым.

Рейс 307 авиакомпании Sunwing по маршруту город Санта-Клара – Монреаль, был задержан. Сначала на несколько часов, затем ещё на несколько, затем было объявлено, что рейс отложен до следующего дня, после чего пассажиров отвезли в местный отель, находящийся в получасе езды от аэропорта.

Всё бы ничего – переносы рейсов, к сожалению, не так уж редки, и предоставление отеля на ночь тоже в порядке вещей. Вот только туристов поселили в гостиницу, не предназначенную для иностранцев, а в типичную, обычную, стандартную гостиницу для местных жителей – для командировочных, для отдыхающих, приехавших из других городов и так далее. Непонятно, то ли все ближайшие отели для иностранцев оказались занятыми, то ли кто-то из распорядителей не подумал, тут пояснений нет… И квебекско-канадские туристы ознакомились с порядками и обстановкой местных пристанищ для ночлега.

Отзывы пассажиров пошли лавиной тут же с момента заселения – люди отправляли СМС своим близким, делились сообщениями в социальных сетях, сопровождая комментарии фотографиями с места, звонили в туркомпании и в авикомпанию с неприятными вопросами.

Оказалось, отель давным давно не ремонтировался, краска облезла, в стенах и на полу дыры, как на автодорогах в Квебеке (что-то родное, по меньшей мере!), номеров на всех не хватило, людей заселили по двое – трое в номер, но это пустяки – ночь провести можно, а нам бы только ночь простоять, подумали туристы.

Хуже всего оказалось то, что гостиница буквально кишит мелким зверьём – от тараканов и сколопендр, до пауков и небольших змеек, от ящериц до тарантулов и скорпионов. Их масса, они ползают всюду, хотя как один вид уживается с другим, сложно понять. Ими кишат кровати, они норовят цапнуть за ногу или свалиться в волосы прямо с потолка…

Служащие отеля, когда к ним обратились с жалобой на “соседей”, лишь покачали головой – “а что вы хотели? средств на ремонт нет, средств на санобработку нет, наши люди к такому привычны, а укусы кубинских скорпионов, как правило, не смертельны, ну, поболеете чуток и придёте в себя. А змеи вообще у нас не ядовиты и людей не кусают, разве что, если вы на змею наступите, а так она ночью к вам прильнёт, чтобы тепло было, и трогать не будет”. Но сотрудники гостиницы честно признали, что пребывание в ней небезопасно.

Ночью мало кто сомкнул глаза. К тому же, в кранах не было воды, а завтрак оказался несьедобным (на вкус квебекца, но это, конечно, относительно и субъективно). Просьбы перевести постояльцев в другое место или даже вернуть в аэропорт, лучше уж там ночевать, остались без ответа (местный аэропорт на ночь закрывается).

Среди попавших на ночлег в эту гостиницу есть жители Лаваля, Монтережи, Монреаля, севера Квебека. Конечно, поданный на закусу десерт в виде ночёвки в местной гостинице оказался сногсшибательным, зато пострадавшие окунулись в местную жизнь и много узнали об её особенностях, а что ещё туристу надо, кроме солнышка, пляжа и океана?