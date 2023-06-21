Пока никаких новостей о судьбе самой подлодки нет. Упорные поиски продолжаются

В акватории радиусом примерно сто миль вокруг лежащего на дне “Титаника” продолжаются поиски затонувшего “Титана” – подлодки с туристами.

Рано утром в среду, 21 июня, канадский военный самолёт зарегистрировал звуки ударов, доносящихся из глубины океана. Пока нет уверенности в том, подают ли сигналы потерпевшие крушение или же речь о чём-то ином. Но появилась надежда на то, что люди, запертые в лодке, живы. Кислорода у них остаётся примерно на сутки.

В ходе дня, 20 июня, к спасателям из Канады и США присоединились военные моряки из Франции, кабелеукладчик с Багамских островов (это судно оборудовано специальными аппаратами, позволяющими обнаруживать металлические предметы на дне), и на подходе британские и немецкие корабли.

Что касается тех, кто находился на борту подлодки “Титан”в момент кораблекрушения, то речь о следующих лица:

Командир, пилот лодки М. Пол-Анри Наржоле (Paul-Henri Nargeolet). Ему 77 лет (в первых сообщениях указывалось, что ему 73 года, но он ещё старше, и, конечно же, невольно возникают вопросы о том, не повлиял ли возраст капитана на принятие решений и вообще на ситуцию). Месье Наржоле долгие годы служил в ВМС, был командиром группы подводников-сапёров, затем был штурманом на подлодках. После ухода на пенсию занялся подводной археологией и исследовал много останков затонувших кораблей.

Пассажир Хэмиш Хардин (Hamish Harding), 58 лет. Бизнесмен, генеральный директор компании Action Aviation, которая торгует частными самолётами. Год назад он совершил суборбитальный десятиминутный полёт в космос на частном космическом корабле New Shepard компании Blue Origin. Его имя упоминается в книге рекордов Гиннеса, как человека, который совершил самое глубоководное погружение — вместе с Виктором Весково Хардин опускался на дно Марианской впадины.

Пассажир Шахзада Давуд (Shahzada Dawood), 48 лет. Он бизнесмен из Пакистана, вице-президент холдинга Engro, со штаб-квартирой в Карачи. Он гражданин Великобритании. Холдинг занимается сельским хозяйством, нефтедобычей, телекоммуникациями и т.д.

Пассажир Сулейман Давуд, сын Шахзада. Ему 19 лет.

Пассажир Стоктон Раш (Stockton Rush) – хозяин компании OceanGate Expititions, которой и принадлежит затонувшая подлодка. Именно он создал компанию в 2009 году. Он был пилотом истребителей? Но последние 20 лет занимается бизнесом, связанным с океаном.

Компания стала предоставлять услуги по организации подводных круизов к «Титанику» в 2021 году. Напомним читателям, что цена одного круиза на подлодке, включая несколько погружений и длящегося десять дней, составляет 250 тысяч долларов США. Есть и более экономичные варианты туров на пару дней или на одно погружение – всего до ста тысячи долларов. Но продолжатся ли турпоездки после того, что случилось, большой вопрос.