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Поиск тел погибших военнослужащих. Фото Спенсер Колби, канадская пресса.

Катастрофа военного вертолёта канадских ВВС

Megan Jorgensen Июн 21, 2023 Меган Хорхенсен, Новости, Новости Канады, Происшествия, Транспорт, автомобили, самолёты, корабли Оставить комментарий 91 Просмотров

Неподалёку от Оттавы разбился военный вертолёт, есть погибшие и раненые

Командование вооруженных сил Канады сообщило о гибели двоих и тяжёлых ранениях ещё двоих военнослужащих в результате крушения вертолёта.

Во вторник, 20 июня, в первую половину дня, около полудня, потерпел крушение военный вертолёт CH-147 Chinook канадских ВВС, совершавший обычный тренировочный полёт в верховьях реки Оттава, к северо-западу от столицы Канады.

Вертолет упал в реку около городка Petatwawa, в котором расположена база канадских ВВС. Военные власти сообщили, что тела погибших лётчиков пока не найдены, но, к сожалению, сомнений в их гибели нет — этот факт подтвердили оба раненых военнослужащих, которые находятся в госпитале и жизнь которых вне опасности. Тела погибших разыскивают военные спасатели, онтарийская полиция и местные пожарные части.

Премьер-министр Канады выразил соболезнование по поводу трагической гибели лётчиков и пожелал скорейшего выздоровления раненым. Соболезнование выразил и Дуг Форд, премьер-министр Онтарио.

Погибшие и раненые относятся к Тактической вертолётной экскадрильи №450. Имена их пока не разглашаются, так как по закону, сначала о гибели военнослужащего должны быть уведомлены члены их семей.

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