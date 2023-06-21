Неподалёку от Оттавы разбился военный вертолёт, есть погибшие и раненые

Командование вооруженных сил Канады сообщило о гибели двоих и тяжёлых ранениях ещё двоих военнослужащих в результате крушения вертолёта.

Во вторник, 20 июня, в первую половину дня, около полудня, потерпел крушение военный вертолёт CH-147 Chinook канадских ВВС, совершавший обычный тренировочный полёт в верховьях реки Оттава, к северо-западу от столицы Канады.

Вертолет упал в реку около городка Petatwawa, в котором расположена база канадских ВВС. Военные власти сообщили, что тела погибших лётчиков пока не найдены, но, к сожалению, сомнений в их гибели нет — этот факт подтвердили оба раненых военнослужащих, которые находятся в госпитале и жизнь которых вне опасности. Тела погибших разыскивают военные спасатели, онтарийская полиция и местные пожарные части.

Премьер-министр Канады выразил соболезнование по поводу трагической гибели лётчиков и пожелал скорейшего выздоровления раненым. Соболезнование выразил и Дуг Форд, премьер-министр Онтарио.

Погибшие и раненые относятся к Тактической вертолётной экскадрильи №450. Имена их пока не разглашаются, так как по закону, сначала о гибели военнослужащего должны быть уведомлены члены их семей.