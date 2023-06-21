Массовая иммиграция дает Канаде преимущество в глобальной гонке за рабочей силой

Рост населения Канады является одним из самых быстрых в мире, укрепляя экономику и создавая напряженность в крупных городах.

D следующем году благодаря иммиграционным процессам экономика Канады будет расти самыми быстрыми темпами среди стран G-7. Прирост составит 1,5%, так же, как и в 2023 году. Даже некоторые видные экономисты, выступающие за иммиграцию, сейчас говорят, что Канада заходит слишком далеко и движется слишком быстро.

Для администрации премьер-министра Канады Джастина Трюдо масштабный иммиграционный эксперимент — это способ расширить рынок труда, поскольку глобальная конкуренция за квалифицированных работников в мире усиливается. Это также отражает долгосрочные амбиции Канады по расширению своего международного присутствия и выходу из тени соседних США, схожих по размеру по суше, но в которых проживает примерно в восемь раз больше населения, а валового внутреннего продукта больше почти в 12 раз.

В настоящее время почти каждый четвертый житель Канады является иммигрантом, что является наибольшим показателем среди стран Большой семерки. При нынешних темпах роста самая маленькая по численности населения страна G-7 примерно за 26 лет удвоит количество своих жителей и к 2050 году превзойдет Италию, Францию, Великобританию и Германию

Рост населения Канады является одним из самых быстрых в мире, укрепляя экономику и создавая напряженность в крупных городах.