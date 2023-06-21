Архитектор Кенго Кума представил «скульптурный» небоскреб в Ванкувере

Японская архитектурная студия Kengo Kuma & Associates завершила строительство небоскреба в Ванкувере, Канада, с изогнутой формой и полузакрытым амфитеатром у основания.

Японская архитектурная студия Kengo Kuma & Associates завершила строительство небоскреба в Ванкувере, Канада, с изогнутой формой и полузакрытым амфитеатром у основания.

43-этажный жилой небоскреб под названием Alberni от Kengo Kuma & Associates (KKAA) расположен в центре Ванкувера, недалеко от набережной в районе Коул-Харбор.

Студия описала эту форму как «логические рамки», которые были использованы как для сохранения вида существующих зданий в квартале, так и для освещения квартир в глубине небоскреба.

Согласно KKAA, небоскреб был спроектирован так, чтобы соответствовать горизонту Ванкувера, который известен своим плотным скоплением небоскребов, облицованных стеклом.

В амфитеатре находится пианино Fazioli, разработанное Kuma, элемент совместной работы, включенный во все проекты, осуществляемые местным застройщиком, Westbank, который руководил проектом Alberni.

По словам Кумы, полузакрытое пространство должно было служить входным вестибюлем здания. Ряд зеркальных колонн пересекает пространство под открытым небом.