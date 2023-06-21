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Новости Ливень не исправил последствий засухи в провинции Альберта
Фото: https://agrotimes.by/

Ливень не исправил последствий засухи в провинции Альберта

Виктория Христова Июн 21, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Ливень не исправил последствий засухи в провинции Альберта отключены 26 Просмотров

Ячмень и пшеница в провинции Альберта дадут от 60% до 70% от средней урожайности даже при идеальной погоде до сбора урожая.

Ячмень и пшеница в провинции Альберта дадут от 60% до 70% от средней урожайности даже при идеальной погоде до сбора урожая.

Высота ячменя и пшеницы всего 15-17 см, сообщил президент Exceed Grain Marketing Дерек Сквайр, объехавший провинцию. В Альберте много районов, где рапс достиг положенной высоты. Канола покрывает только 30–40% пощади полей в Альберте по сравнению с «полностью заросшим» рапсом Саскачеваном, где поля на 100% покрыты зеленой массой.

Рапс может оправиться от невзгод в начале сезона, поэтому на эту культуру все еще есть «небольшая надежда». Многие сорта канолы в Альберте отстают от нормального развития на две-три недели. Сквайра беспокоят ранние заморозки и возможные сложности уборки из-за неравномерного развития.

Горох и чечевица в центральной и северной Альберте чувствуют себя лучше других культур. Есть некоторые проблемы с чечевицей в южной части провинции.

Осадки прошедшую неделю составили от 65 до 80 мм в центральной части Альберты и от 25 до 35 мм в центральной части Саскачевана. В Саскачеване дожди придут равномернее и последний ливень сгладил неоднородности, возникшие из-за засухи. «В Саскачеване все выглядит намного лучше», — сообщил Сквайр.

Этой весной в Фарго и Северной Дакоте, дней с температурой выше 32⁰C было больше, чем в любом другом городе Северной Америки. В Манитобе рапс зацвел раньше обычного срока 1 июля.

За исключением поврежденных полей рапса в южной Альберте, посевы на большей части западной Канады опережают нормальный рост на 10-14 дней из-за необычно жаркой погоды.

 

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