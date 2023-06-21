Более половины пчелосемей не пережили зиму в провинции Манитоба

Сочетание холодной зимы, заражения клещами варроа и запоздалой весны с тремя ураганами привело к гибели 57% пчелиных семей в провинции Манитоба.

Сочетание холодной зимы, заражения клещами варроа и запоздалой весны с тремя ураганами привело к гибели 57% пчелиных семей в провинции Манитоба.

Потери в два-три раза превышают допустимые для пчеловодов. Правительство Манитобы выделило помощь пчеловодам $7,5 млн на восстановление колоний.

«Покупка замещающих колоний — это самый быстрый способ восстановить производство, — сообщили представители канадского правительства. — В рамках канадского сельскохозяйственного партнерства и AgriRecovery коммерческие пчеловоды с 50 или более семьями… могут подать заявку на покупку пчелосемей».

«В последние годы пчеловоды Манитобы столкнулись с усугубляющимися проблемами, включая засуху 2021 года, весеннюю метель и сокращением поголовья медоносных пчел», — сказал председатель ассоциации пчеловодов Манитобы Ян Степплер.

Опрос, проведенный ассоциацией пчеловодов, показал, что, в провинции Альберта около 50% ульев не пережили зиму, зимние потери Онтарио составили 49%., пчеловоды Саскачевана недосчитались 35% пчелосемей.

Большинство пчеловодов называют причиной гибели неэффективные средства против клещей варроа. Паразиты ослабляют пчел, делая их более уязвимыми для вирусов и серьезно угрожают здоровью пчелиной семьи.

Многие годы в борьбе с варроа пчеловоды полагались на средство Апивар. Клещи развили устойчивость к акарицидам. Новые препараты разрабатываются, но в продажу поступят не ранее 2028 года.

«Если мы окажемся без синтетического акарицида, зимние потери значительно увеличатся. Будет намного сложнее сохранить коммерческое пчеловодство в Канаде», — сказал президент комиссии по развитию пчеловодства Саскачевана Натан Венделл.

Эксперты по пчеловодству ищут временное решение, для борьбы с паразитами. Рассматривают органический акарицид щавелевую кислоту. «Щавелевая кислота зарегистрирована как средство для борьбы с клещом варроа, но имеет ограничения», — сказал провинциальный пчеловод из Альберты Медхат Наср.

Препарат сложен в применении. При окуривании ульев он распадается на углекислый газ и воду, не достигая клещей. Канадская компания Bee Health Pharma разработала аппликатор и таблетки для щавелевой кислоты, лучше доставляющие дозу вещества.