Канадская полиция сообщила, что тело 45-летнего Хардипа Сингха Ниджарабыло обнаружено на автостоянке церкви Гуру Нанака Сикха Гурдвары в Суррее, Британская Колумбия

Канадская полиция сообщила, что тело 45-летнего Хардипа Сингха Ниджарабыло обнаружено на автостоянке церкви Гуру Нанака Сикха Гурдвары в Суррее, Британская Колумбия, в воскресенье вечером. Его смерть наступила в результате огнестрельных ранений. Сначала имя жертвы не разглашалось, но затем оно все же было раскрыто в надежде, что это поможет продвинуть расследование. Полиция пока не назвала возможный мотив преступления.

Ниджар разыскивался индийскими властями по обвинению в терроризме и заговоре с целью убийства. Согласно сообщениям канадской прессы, этот человек всегда отрицал выдвинутые против него обвинения.

По данным Всемирной организации сикхов в Канаде, Хардип Сингх Ниджар был убит «прицельными выстрелами». По данным организации, канадская разведка знала, что ему угрожали. Организация также предположила, что другие важные фигуры сикхского сепаратистского движения недавно были убиты или, по крайней мере, умерли при подозрительных обстоятельствах, включая Автара Сингха Кханду в Великобритании и Парамджита Сингха Панджвара в Пакистане.

Еще в 1980-х и начале 1990-х годов идея сикхского сепаратистского государства под названием Халистан продвигалась сикхскими сепаратистскими движениями в Пенджабе, штате с населением 30 млн человек, 58% которого составляют сикхи. Усилия сикхских сепаратистов с того времени привели к гибели тысяч людей.