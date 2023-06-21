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Новости Ученые из Канады выяснили, как побороть седину
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Седина приходит ко всем. Фото elife.

Ученые из Канады выяснили, как побороть седину

Виктория Христова Июн 21, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Ученые из Канады выяснили, как побороть седину отключены 51 Просмотров

Ученые из Канады выяснили, как побороть седину. Их исследование показало, что седина вызвана не только старением, но и нарушением работы меланоцитов – клеток, отвечающих за производство пигмента в волосах.

Ученые из Канады выяснили, как побороть седину. Их исследование показало, что седина вызвана не только старением, но и нарушением работы меланоцитов – клеток, отвечающих за производство пигмента в волосах.

Исследователи из Университета Британской Колумбии провели эксперименты на мышах и обнаружили, что при нарушении работы меланоцитов у животных появляется седина. Однако, когда ученые вводили в организм мышей препараты, улучшающие работу меланоцитов, седина исчезала.

На основе этих результатов ученые предполагают, что аналогичные препараты могут быть использованы и для лечения седины у людей. Однако, для этого необходимо провести дополнительные исследования и клинические испытания.

Кроме того, ученые отмечают, что седина может быть связана не только с нарушением работы меланоцитов, но и с генетическими факторами, стрессом, недостатком витаминов и минералов в организме. Поэтому, для борьбы со сединой необходимо учитывать все эти факторы.

В целом, исследование ученых из Канады открывает новые перспективы в лечении седины. Однако, пока не стоит ждать мгновенного результата – до создания эффективного препарата может пройти много времени. Поэтому, если вы хотите избавиться от седины уже сейчас, стоит обратить внимание на здоровый образ жизни, правильное питание и уход за волосами.

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