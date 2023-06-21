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Недвижимость омрачает финансовое будущее молодежи, опасается босс Дежардена

Olga Ouspenski Июн 21, 2023 Недвижимость, Недвижимость с Ольгой Успенской, Новости Комментарии к записи Недвижимость омрачает финансовое будущее молодежи, опасается босс Дежардена отключены 38 Просмотров

Движение Дежарден опубликовало серию из трех исследований, в которых описываются экономические и социальные проблемы, с которыми сталкиваются молодые люди в возрасте до 34 лет в преддверии митинга, организованного в Монреале 19 и 20 июня.

Движение Дежарден опубликовало серию из трех исследований, в которых описываются экономические и социальные проблемы, с которыми сталкиваются молодые люди в возрасте до 34 лет в преддверии митинга, организованного в Монреале 19 и 20 июня.

Стоимость жизни заставляет молодых людей откладывать определенные ключевые моменты перехода к взрослой жизни, добавляет главный экономист движения Дежарденов Джимми Джин. « Сегодняшняя молодежь, возможно, делает все правильные вещи : получает диплом, выходит на рынок труда, усердно работает, строит свою карьеру. Несмотря на это, трудно перейти к важным этапам, будь то создание пары, покупка недвижимости или рождение детей».

Тем не менее, время является « ключевым фактором » в создании благосостояния и планировании выхода на пенсию, подчеркивает Кормье. Ги Кормье -президент и генеральный директор движения Дежарден.

Доступность рынка недвижимости особенно ухудшилась по всей Канаде во время пандемии, и небольшого улучшения за последние несколько кварталов недостаточно, добавляет Джимми Джин. Необходимо будет найти способы стимулирования предложения, то есть строительства нового жилья.

В свете этой мрачной картины многие молодые люди будут наслаждаться беспрецедентной передачей богатства, в то время как их родители богаче, чем предыдущие поколения. По данным Статистического управления Канады, в 2019 году совокупное богатство канадцев в возрасте 65 лет и старше составляло 3600 миллиардов долларов. Это более чем в три раза больше в постоянных долларах, чем 20 лет назад, по-прежнему для людей в возрасте 65 лет и старше в то время.

Не все смогут воспользоваться этим родительским наследием. Помимо менее обеспеченных, экономист приводит в пример молодых иммигрантов, которым необходимо оказывать финансовую поддержку членам своей семьи за границей. « Есть проблемы неравенства, на которых следует остановиться».

Недоступность недвижимости-не единственная причина, которая влияет на решение о том, создавать семью или нет. Многие ставят под сомнение свое желание родить ребенка в условиях, когда изменение климата заставляет их пессимистично относиться к будущему планеты.

Каждый пятый канадец (21 %) говорит, что у него меньше детей или что он отказался от создания семьи из-за опасений по поводу изменения климата.

Кормье признает, что сокращение численности населения может способствовать сокращению выбросов парниковых газов, но эта тенденция может привести к возникновению других долгосрочных проблем.

Было бы неправильно критиковать молодых людей за проблемы, с которыми они сталкиваются в зрелом возрасте, добавляет г-н Жан. Он приводит в пример знаменитый “тост за авокадо”, используемый для дискредитации финансовых проблем молодежи.

« Молодые канадцы и жители Квебека преуспевают в финансовой грамотности. [ … ] Это неправда, что молодые люди тратят деньги впустую. Если вы посмотрите на время, необходимое для накопления первоначального взноса, по сравнению с 20 или 25 годами, это намного больше, независимо от того, решат ли они жить скромно или нет».

 

 

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Ольга Успенская
Риэлтор с 20-ти летним опытом работы

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