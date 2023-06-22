Гибель десятков женщин-заключённых в Гондурасе

Кошмар в Гондурасе: до пятидесяти женщин-заключённых зверски убиты соперницами

Самая жуткая новость пришла в среду, 21 мая, из Гондураса (хотя очень неприятных новостей в этот день было предостаточно). Полсотни женщин зверски убиты соперницами.

В столичной женской тюрьме Гондураса группа женщин-членов одной из бандитских группировок, совершила нападение на соперниц-конкуренток из враждебной банды. Женщины – члены одной из банд напали на других заключённых в разгар дня. Нападавшие были вооружены огнестрельным оружием, включая винтовки и автоматы, они стреляли в упор, они добивали ломами и дубинами раненых соперниц, заперли часть из противниц в камерах и подожгли помещения. Согласно первоначальным сообщениям, бандитки из группировки Barrio 18 каким-то образом сумели нейтрализовать охрану, держа ту под прицелом оружия, а затем набросились на бандиток из группировки Mara Salvatrucha. Обе банды держат в страхе Гондурас и Сальвадор, хотя власти Сальвадора сумели если не полностью уничтожить банды, то резко сократить их влияние, применив методы, которые группировки защиты прав человека сочли “негуманными”.

По заявлениям выживших женщин, среди погибших есть и нападавшие, так как оружие оказалось и у противоположной стороны, и те женщины дали решительный отпор нападавшим. Тела многих жертв до сих пор не опознаны, так как они обуглены. Всего в тюрьме содержались девятьсот женщин, и подсчёт пока не завершён, так как хотя пожары погашены, но входить в сгоревшие помещения опасно.

После сражения между женщинами в тюрьме, бои разгорелись и по всей небольшой стране, причём, в первую очередь, стреляют друг в друга именно женщины – члены противоборствующих банд, хотя мужчины из обеих банд пришли на помощь своим дамам. В больницы поступают раненые женщины, хотя, судя по последним сообщениям, вспышка насилия пошла на нет.

Президент Гондураса, сеньора Шиомара Кастро (Xiomara Castro) выступила с заявлением, в котором назвала происходящее кошмаром. Министр общественной безопасности уже смещён со своего поста, власти обещали навести порядок, провести полное расследование и наказать виновных. В стране объявлен траур, улицы патрулируют военные, они же взяли под контроль все пенитенциарные заведения Гондураса.

История не только страны, но и всей Латинской Америки, да и всего мира, не помнит подобного жуткого противостояния представительниц так называемоего “слабого пола”.