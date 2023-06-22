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Общество Криминал Разгром подпольной сети производителей оружия
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Изъятые пистолеты, фото с сайта Yahoo news.

Разгром подпольной сети производителей оружия

Megan Jorgensen Июн 22, 2023 Криминал, Меган Хорхенсен, Новости, Новости Канады, Новости провинции Квебек, Общество Оставить комментарий 65 Просмотров

Успешная операция канадской полиции: 45 арестованных и 440 единиц изъятого оружия

Полиция восьми провинций Канады провела операцию против изготовителей и торговцев оружием, изготовленным с помощью 3D принтеров.

В среду, 21 июня, по всей Канаде федеральные и провинциальные полицейские службы провели широкомасштабную операцию по разгрому большой сети производителей и торговцев оружием, распечатанном при помощи 3D принтеров. В восьми провинциях страны были арестованы 45 преступников и было изъято не менее 440 единиц огнестрельного оружия, не считая большого количества запчастей и глушителей. Среди изъятого оружия есть пистолеты и винтовки. Возраст арестованных – от 16 до 77 лет.

Центральный штаб полицейских сил управлял операцией из Монреаля, время действий было скоординировано и удар был нанесён одновременно по всей стране. Директор провинциального управления Квебекских сил, месье Бенуа Дюбе (Benoit Dubé) подчеркнул, что это была самая большая операция в истории Канады по изъятию незаконного оружия.

По словам Дюбе, огнестрельное оружие, распечатываемое на 3D принтерах, пользуется всё большим спросом на чёрном рынке, и сегодня до 25 процентов всего изымаемого оружия, это самодельные пистолеты и винтовки, качество изготовления которых всё время растёт. Хотя оружие, изготовленное на принтере, быстро выходит из строя (пистолеты часто могут сделать 1-2 выстрела, после чего ломаются), качества его хватает для совершения противоправных действий, изготовление довольно дешево, а обнаружить его сканированием практически нереально, так как металлических частей в пистолетах и винтовках вообще нет. Посему такие “инструменты” и ценятся на чёрном рынке. Никто не производит 3D оружие для охоты или для спорта, сказал месье Дюбе, цель там одна – вооружать преступников.

К сожалению, несмотря на успешную облаву, общая ситуация в этом плане не радужная – “свято место пусто не бывает” – обязательно на смену арестованным бандитам придёт смена, а в связи с тем, что процесс изготовления такого оружия всё более лёгок, успокаиваться общество не может.

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