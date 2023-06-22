Успешная операция канадской полиции: 45 арестованных и 440 единиц изъятого оружия

Полиция восьми провинций Канады провела операцию против изготовителей и торговцев оружием, изготовленным с помощью 3D принтеров.

В среду, 21 июня, по всей Канаде федеральные и провинциальные полицейские службы провели широкомасштабную операцию по разгрому большой сети производителей и торговцев оружием, распечатанном при помощи 3D принтеров. В восьми провинциях страны были арестованы 45 преступников и было изъято не менее 440 единиц огнестрельного оружия, не считая большого количества запчастей и глушителей. Среди изъятого оружия есть пистолеты и винтовки. Возраст арестованных – от 16 до 77 лет.

Центральный штаб полицейских сил управлял операцией из Монреаля, время действий было скоординировано и удар был нанесён одновременно по всей стране. Директор провинциального управления Квебекских сил, месье Бенуа Дюбе (Benoit Dubé) подчеркнул, что это была самая большая операция в истории Канады по изъятию незаконного оружия.

По словам Дюбе, огнестрельное оружие, распечатываемое на 3D принтерах, пользуется всё большим спросом на чёрном рынке, и сегодня до 25 процентов всего изымаемого оружия, это самодельные пистолеты и винтовки, качество изготовления которых всё время растёт. Хотя оружие, изготовленное на принтере, быстро выходит из строя (пистолеты часто могут сделать 1-2 выстрела, после чего ломаются), качества его хватает для совершения противоправных действий, изготовление довольно дешево, а обнаружить его сканированием практически нереально, так как металлических частей в пистолетах и винтовках вообще нет. Посему такие “инструменты” и ценятся на чёрном рынке. Никто не производит 3D оружие для охоты или для спорта, сказал месье Дюбе, цель там одна – вооружать преступников.

К сожалению, несмотря на успешную облаву, общая ситуация в этом плане не радужная – “свято место пусто не бывает” – обязательно на смену арестованным бандитам придёт смена, а в связи с тем, что процесс изготовления такого оружия всё более лёгок, успокаиваться общество не может.