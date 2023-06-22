Психолог школы больше года хулиганила в Интернете, анонимно оскорбляя коллег и родителей школьников

В Британской Колумбии разоблачена школьный психолог(!), которая больше года “троллила” учителей и родителей учеников.

Странный и необъяснимый поступок женщины, школьного психолога из города Нью-Вестминстер (New Westminter), Британская Колумбия, поверг в шок жителей города и всей провинции.

Дело в том, что психолог, женщина по имени Ди Битти (Dee Beattie) в течение долгих месяцев (более года) вела страницу в Твиттере, в сообщениях на которой поливала грязью, распускала слухи, издевалась над коллегами-учителями и над родителями учеников. Конечно, аккаунт дама вела под выдуманным именем (она выдавала себя за мужчину по имени Аллан). Дошло до того, что сотрудники и родители стали пугаться друг друга – ведь “Аллан” был прекрасно осведомлён о всех школьных событиях, о том, кто с кем дружит, кто что сказал, кто куда ходил… И не мудрено – всё же школьный психолог знает многое… Аллан придумывал “шокирующие подробности” из личной жизни учителей, издевался над детьми, обзывая и третируя их. Никакого сладу с троллем не было.

Наконец, одна из родительниц каким-то образом сумела установить личность “Аллана” (как именно ей это удалось, не сообщается), после чего женщина-детектив оповестила школу. Виновница признала истину, покаялась и заявила, что она “больше не будет”, что она “очень сожалеет о происшедшем” и что она уже удалила фальшивый аккаунт.

Почему-то ни родители, ни коллеги не прониклись “раскаянием”. Законы провинции не позволяют уволить работника, обвиняемого в таких действиях, но Федерация учителей Британской Колумбии призвала госпожу Битти подать в отставку и уйти с работы по специальности. Пока “психолог” не уволилась, но она взяла “отпуск по болезни”. Никто в школе, очевидно, не желает её возвращения на работу, да и в других школах видеть даму-тролля, наверняка, не желают.

И ведь речь о школьном психологе, первой задачей которой должна быть именно забота о душевном здоровье школьников, коллег и родителей. Невероятный случай! И, как обычно, напоминаем – люди, будьте бдительны.