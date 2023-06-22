Береговая охрана США дала объяснение шумов при поиске батискафа «Титан»

Подводные шумы, зафиксированные ранее при поиске батискафа «Титан», являются фоновыми океанскими шумами, заявил представитель береговой охраны США Джон Могер.

Подводные шумы, зафиксированные ранее при поиске батискафа «Титан», являются фоновыми океанскими шумами, заявил представитель береговой охраны США Джон Могер.

«По их предварительным отчетам, произведенные звуки были от фонового океанского шума», — заявил Могер.

Тем не менее, специалисты военно-морского флота из США и Канады продолжают анализировать полученные шумы. Также продолжаются поиски там, где эти шумы зафиксированы.

Напомним, 18 июня туристический батискаф «Титан» с пятью людьми на борту осуществлял погружение к обломкам затонувшего в 1912 году на глубине 3,8 км океанского лайнера «Титаник». Во время погружения аппарат пропал.

Были начаты поиски, но они на текущий момент не дали результата. По оценкам береговой охраны США, на борту был запас кислорода примерно до 14:08 мск 22 июня. Поиск ведется уже на дне океана.

21 июня канадским противолодочным самолетом P-3 в районе поисков были зафиксированы подводные шумы, что дало определенную надежду. В этом месте были начаты интенсивные поиски. При этом природа шумов пока остается неясной. Нет подтверждения, что они принадлежат пропавшему батискафу.