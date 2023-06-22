Вратаря Лундквиста включили в зал хоккейной славы НХЛ

Шведского вратаря Хенрика Лундквиста включили в число членов зала хоккейной славы НХЛ в Торонто, сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

Шведского вратаря Хенрика Лундквиста включили в число членов зала хоккейной славы НХЛ в Торонто, сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

Также в 2023 году в зал славы включили еще двух вратарей, двукратных обладателей Кубка Стэнли американца Тома Баррассо и канадца Майка Вернона. Кроме того, в зал славы вошел канадский форвард Пьер Тарджон.

Напомним, Лундквист почти всю карьеру провел в составе «Нью-Йорк Рейнджерс». В 2012 году он был признан лучшим вратарем в НХЛ. Со сборной Швеции он выиграл Олимпийские игры и чемпионат мира. Он завершил карьеру в 2021 году.

Совсем недавно российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашёв во второй раз в карьере завоевал Кубок Стэнли. Свой первый Кубок Стэнли Барбашёв выиграл в 2019 году, когда выступал за «Сент-Луис Блюз».

Напомним, 14 июня «Вегас Голден Найтс» в пятом матче финала Кубка Стэнли разгромил команду «Флорида Пантерз» со счетом 9:3, выиграв серию до четырех побед — 4:1. Таким образом команда впервые в истории завоевала Кубок Стэнли.