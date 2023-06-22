Браузер DuckDuckGo для Windows с защитой конфиденциальности запущен в открытой бета-версии

В октябре 2022 года поисковая система DuckDuckGo, занимающаяся вопросами конфиденциальности, запустила веб-браузер.

В октябре 2022 года поисковая система DuckDuckGo, занимающаяся вопросами конфиденциальности, запустила веб-браузер. Однако он был доступен только для Mac. Сегодня, 22 июня, браузер DuckDuckGo наконец могут начать использовать пользователи с Windows в открытой бета-версии.

В своём блоге DuckDuckGo описала многие функции, связанные с конфиденциальностью своего веб-браузера. Среди них Duck Player, который позволяет пользователям смотреть видео на YouTube без рекламы, а также позволяет людям смотреть видео и не влиять на будущие рекомендации видео от компании Google.

Некоторые из других функций конфиденциальности в новом веб-браузере включают возможность использовать домена @duck.com, если вы хотите подписаться на услуги в Интернете, скрывая при этом свой настоящий адрес электронной почты, и кнопку Fire, которая быстро удаляет ваши последние данные просмотра.

Браузер DuckDuckGo для Windows также имеет функцию управления паролями, которая не только заботится обо всех ваших паролях, но даже может предлагать надёжные пароли для любой новой онлайн-службы, которую вы, возможно, захотите использовать. Конечно, у него также есть блокировщик рекламы, и он может даже удалять пробелы на веб-страницах, когда реклама удаляется с помощью других сторонних блокировщиков рекламы. В ближайшие месяцы DuckDuckGo добавит дополнительные функции в свой веб-браузер для Windows с целью достижения паритета функций со старой версией для Mac. Это включает в себя добавление дополнительных функций конфиденциальности, таких как защита от отслеживания ссылок и защита от отслеживания рефереров. Вы можете скачать браузер на DuckDuckGo прямо сейчас.