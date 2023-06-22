Канадские мусульмане и христиане объединились на протестах против ЛГБТ-пропаганды

Родители Канады, в независимости от вероисповедания, объединились против гендерной идеологии, которую агрессивно навязывают их детям в школе

Родители Канады, в независимости от вероисповедания, объединились против гендерной идеологии, которую агрессивно навязывают их детям в школе. «Месяц гордости» ЛГБТ-сообществом вылился в активное продвижение идей секс-меньшинств в сознание подрастающего поколения. Большинству родителей отход от традиционных представлений о взаимоотношениях полов не нравится, особенно представителям ислама.

«Наши дети идут туда, чтобы получить образование, становиться инженерами и врачами, а не для того, чтобы беспокоиться о своей сексуальной идентичности в этом возрасте», – говорят участники манифестации.

В провинции Альберта на митинг протеста вышли сначала мусульмане, к ним немедленно присоединились и родители-христиане.

«Мы стоим вместе как канадцы, чтобы защитить наших детей! Мы не хотим этого для наших детей! Оставьте наших детей в покое!», – скандируют родители.