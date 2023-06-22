Посольство Китая пригрозило последствиями за слова Байдена о Си Цзиньпине

Провокацией, требующей последствий со стороны Пекина назвала китайская дипмиссия в Вашингтоне слова президента США Джо Байдена о председателе КНР Си Цзиньпине.

Провокацией, требующей последствий со стороны Пекина назвала китайская дипмиссия в Вашингтоне слова президента США Джо Байдена о председателе КНР Си Цзиньпине.

В посольстве заявили, что США «будут нести всю ответственность за последствия», если Вашингтон не предпримет шагов для отказа от сделанных заявлений, которые Пекин расценивает как политическую «провокацию против лидера Китая».

Байден заявил, что Си Цзиньпин якобы не был в должной мере осведомлен об инциденте с китайским воздушным шаром, который был сбит американскими военными, причем сказал, что «это большой конфуз для диктаторов».

В Госдепе после этого заявили, что не считают, что это скажется на графике встреч между представителями правительств стран и вообще на отношениях.

«Не должно быть сюрпризом, что у нас есть различия и разногласия с КНР, и президент верит, что дипломатия, включая недавнюю поездку госсекретаря, является ответственным способом управлять напряженностью, прояснять недопонимания и избегать просчетов», — заявил зампредставителя госдепа Ведант Патель.

Также напомним, незадолго до этого телеканал Fox News на полминуты вывел в эфир надпись, где Байден назван «воображаемым диктатором». После этого телеканал принес извинения, а продюсер был незамедлительно уволен.