Недвижимость: Что делать с участком?

Создавать богатство на своей земле-это нормально. Мартин Провенчер раскрывает свои профессиональные навыки в новой книге под названием “Разбогатеть на недвижимости”, опубликованной не так давно.

Создавать богатство на своей земле-это нормально. Мартин Провенчер раскрывает свои профессиональные навыки в новой книге под названием “Разбогатеть на недвижимости”, опубликованной не так давно.

Для тех, кто не знает, Мистер Провенчер купил свою первую недвижимость в 17 лет. К 27 годам он управлял недвижимостью на сумму 20 миллионов долларов. Сегодня 50 летний мужчина просто делает то, что ему больше всего нравится в жизни : создает условия жизни, которые нравятся его клиентам, с чистого листа.

Автор не новичок в издательском деле. Он написал, “Как купить мою первую недвижимость” в 2005 году и “Инвестировать по-другому” год спустя ; две книги, которые пользовались большим успехом в книжных магазинах.

« У меня есть три совета для тех, кто приступает к действиям: это требует времени, это требует времени и это требует времени»,-говорит он.

Верный своим принципам, автор стремится тщательно описать все этапы освоения земли : от мечты о покупке земли до послепродажного обслуживания жителей участка.

Для начинающего инвестора разделы о профессиональной сети, которую необходимо создать, плане жилого комплекса и строящейся инфраструктуре сэкономят ему драгоценные часы напряженной работы.

В главе, посвященной жестким правилам, касающимся проектов в сфере недвижимости, делается резкий вывод : « баланс перешел в другую крайность, пишет он. На мой взгляд, общество в определенной степени стало нетерпимым. В настоящее время для каждой ситуации, которая считается объективно или неприемлемой, решением является новое постановление, новый закон».

Книга наполнена советами мудреца и жизненными фактами, намеками, богатыми поучениями.

Любопытно, что одна глава посвящена нелюбимому временному размещению туристов. Фактически, автор прибегает к этому, чтобы сделать свои типовые дома прибыльными. Попутно читатель получает 20 страниц полезных советов по максимизации прибыльности своей покупки. Эта книга, посвященная общей теме развития недвижимости в Квебеке, заполняет пробел в библиотеке начинающих застройщиков. Эта инициатива заслуживает особого внимания.

Ольга Успенская вошла в топ 50-ти лучших агентов в компании Vendirect за 2021 год! Ура!

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Ольга Успенская

Риэлтор с 20-ти летним опытом работы