Ученые Университета Оттавы: Пребывание в космосе убивает иммунитет космонавтов

Ученые из Университета Оттавы провели исследование, которое показало, что пребывание в космосе влияет на иммунную систему космонавтов

Ученые из Университета Оттавы провели исследование, которое показало, что пребывание в космосе влияет на иммунную систему космонавтов. Их исследованиеобнаружило, что экспрессия генов, связанных с иммунными функциями, снижается у людей вне пределов Земли.

Для проведения исследования были изучены лейкоциты (клетки крови) 14 космонавтов (3 женщины и 11 мужчин), которые находились на Международной космической станции (МКС) от 4,5 до 6,5 месяцев в период с 2015 по 2019 год. Лейкоциты были извлечены из образцов крови, взятых десять раз: перед полетом, во время полета и после возвращения на Землю.

Исследование выявило, что в лейкоцитах проявляется дифференциальная экспрессия 15 410 генов. Среди этих генов выделены два кластера, содержащие соответственно 247 и 29 генов, которые меняют свою экспрессию во времени. Гены первого кластера блокируются во время полета в космос и снова активируются после возвращения на Землю, тогда как гены второго кластера ведут себя наоборот. Большинство генов в этих двух кластерах кодируют белки, связанные с иммунной системой и клеточными структурами.

Это открытие свидетельствует о быстром снижении иммунной защиты у космонавтов, что подтверждается предыдущими наблюдениями. Космонавты, находящиеся в космосе, сталкиваются с повышенным риском инфекционных заболеваний, часто страдают от кожных сыпей и выделяют больше живых вирусных частиц, таких как вирус Эпштейна-Барра, ветряная оспа, вирус простого герпеса первого типа и цитомегаловирус.