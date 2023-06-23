24 июня Квебек отмечает день Святого Иоанна-Крестителя – La Saint-Jean-Baptiste

История одного из самых важных праздников в Квебеке – что мы отмечаем 24 июня, в день Национального праздника.

Традиция праздника восходит к глубокой древности, когда народы отмечали день летнего солнцестояния. В этот день люди веселились до глубокой ночи, а то и до утра. Как правило, все танцевали, пели, разжигали лесные костры и прыгали через них. Праздник сопровождался обильным ужином, возлияниями, любовными утехами… И хотя жизнь человечества изменилась (не сказать, что всегда к лучшему), праздничные традиции остались.

С приходом в мир христианства, праздник получил новое обозначение, древние языческие традиции были отменены, и день стали отмечать, как день Святого Иоанна-Крестителя. В разных странах названия, разумеется, отличаются, но смысл действия не меняется – День Янки Купалы, Иванов день, День Святого Яна, День Иоанна Крестителя – речь об одном человеке, одном из праотцов христианства.

В Канаде впервые день Святого Иоанна отмечался в 1646 году. В официальном отчёте братьев-иезуитов говорится, что в этот день “огни Святого Иоанна были зажжены вечером в восемь часов с половиной. Были сделаны пять выстрелов из пушки, а солдаты дали три залпа из мушкетов, объявив, таким образом, о начале праздника.

Постепенно традиция праздновать этот день закрепилась. Почему именно день Святого Иоанна стал главным национальным праздником, сегодня уже точно не ответишь. Многие историки склоняются к мысли, что причиной тому стал тот факт, что именем Жан называли большинство рождающихся мальчиков. Но, вполне возможно, всё было наоборот – младенцев нарекали Жанами в честь одного из главных праздников.

Традиционно, Национальный праздник – день массовых гуляний, концертов, походов в ресторан. В городах Квебека, включая, разумеется, Монреаль, всегда проходят торжественные парады (но из-за Ковида, парады отменены в прошлом и этом году). А впервые парад в Монреале состоялся в 1843 году. Сами парады всегда представляют собой красочное зрелище – это и музыка, и шествие всевозможных клубов, организаций, школ, ассоциаций, и проход разных аллегорических кукол огромных размеров, колесниц, платформ…

Как ни странным может показаться, в Квебеке день был объявлен нерабочим сравнительно недавно – лишь в 1977 году, когда правительственным указом этот день был официально назван Национальным праздником Квебека. Впервые праздник отмечался в следующем году – 14 июня 1978 года, и с тех пор широко празднуется каждый год.

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