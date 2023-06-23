Расписание работы магазинов, учреждений, общественного транспорта на 24 июня, день Национального праздника.

24 июня Квебек празднует Национальный праздник – Saint-Jean Baptiste – день Иоанна-Крестителя. Все, кто живёт в Квебеке, прекрасно знают, с каким размахом празднуется этот праздник, корни которого идут из глубокой древности, когда земляне отмечали день летнего солнцестояния. И сегодня день Святого Яна, Янки Купала, Иванов день празднуют в разных странах, только название чуть меняется.

Но какие магазины и учреждения в Квебеке в этот день открыты, а где весь персонал отдыхает?

Закрыты:

Большая часть лавок, продуктовых и других магазинов, супермаркетов.

Закрыты магазины SAQ и SQDC, так что никакое зелье в этот день не купить.

Закрыты банки, сберкассы и другие финансовые учреждения (в2023 году 24 июня выпадает на субботу, но многие учреждения закрыты в предпраздничный и в послепраздничный дни).

Закрыта часть аптек, но решение принимают их хозяева в каждом конкретном случае. По возможности, лучше запастись лекарством заранее.

Закрыты все правительственные учреждения, как федеральные, так и провинциальные, включая пункты обслуживания населения, выдачу разрешений, водительских прав и других документов.

Закрыта почта – письма и другие почтовые уведомления не разносятся и не принимаются.

Закрыта большая часть библиотек, бассейнов, спортивных центров (исключения перечисляются ниже).

Открыты:

Открыта часть аптек (как сказано выше, решение зависит от хозяев конкрентной аптеки).

Открыты некоторые небольшие лавки и продуктовые магазины (но таких мало, поэтому еду тоже лучше закупить заранее).

Открыты бары, рестораны, кафе.

Открыты Биодом, Ботанический Сад, Планетариум Tinto Alcan.

Открыты музеи (возможны исключения, поэтому, опять же, желательно уточнить, работает ли музей или дом культуры или нет)

Городcкие службы по сбору мусора работают по обычному расписанию.

Общественный транспорт, как правило, работает по воскресному расписанию, но рекомендуется всё же проверить график движения автобусов, электричек и метро. Например, линии электрички, обслуживающие Mont-Saint-Hilaire, Candiac и Mascouche 24 июня не будут работать, а автобусы EXO работают по субботнему расписанию. К тому же, в разных городах расписание может быть изменено. Например, в Гатино австобусы будут работать по субботнему расписанию.

Смотрим: