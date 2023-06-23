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Выбор редакции Что открыто и что закрыто 24 июня, в праздник – день Иоанна Крестителя
De la Commune
Старый Порт, улица-набережная de la Commune. Фото Меган Хорхенсен.

Что открыто и что закрыто 24 июня, в праздник – день Иоанна Крестителя

Megan Jorgensen Июн 23, 2023 Выбор редакции Оставить комментарий 595 Просмотров

Как работают учреждения, магазины, общественный транспорт в праздничный день 24 июня

Расписание работы магазинов, учреждений, общественного транспорта на 24 июня, день Национального праздника.

24 июня Квебек празднует Национальный праздник – Saint-Jean Baptiste – день Иоанна-Крестителя. Все, кто живёт в Квебеке, прекрасно знают, с каким размахом празднуется этот праздник, корни которого идут из глубокой древности, когда земляне отмечали день летнего солнцестояния. И сегодня день Святого Яна, Янки Купала, Иванов день празднуют в разных странах, только название чуть меняется.

Но какие магазины и учреждения в Квебеке в этот день открыты, а где весь персонал отдыхает?

Закрыты:

  • Большая часть лавок, продуктовых и других магазинов, супермаркетов.
  • Закрыты магазины SAQ и SQDC, так что никакое зелье в этот день не купить.
  • Закрыты банки, сберкассы и другие финансовые учреждения (в2023 году 24 июня выпадает на субботу, но многие учреждения закрыты в предпраздничный и в послепраздничный дни).
  • Закрыта часть аптек, но решение принимают их хозяева в каждом конкретном случае. По возможности, лучше запастись лекарством заранее.
  • Закрыты все правительственные учреждения, как федеральные, так и провинциальные, включая пункты обслуживания населения, выдачу разрешений, водительских прав и других документов.
  • Закрыта почта – письма и другие почтовые уведомления не разносятся и не принимаются.
  • Закрыта большая часть библиотек, бассейнов, спортивных центров (исключения перечисляются ниже).

Открыты:

  • Открыта часть аптек (как сказано выше, решение зависит от хозяев конкрентной аптеки).
  • Открыты некоторые небольшие лавки и продуктовые магазины (но таких мало, поэтому еду тоже лучше закупить заранее).
  • Открыты бары, рестораны, кафе.
  • Открыты Биодом, Ботанический Сад, Планетариум Tinto Alcan.
  • Открыты музеи (возможны исключения, поэтому, опять же, желательно уточнить, работает ли музей или дом культуры или нет)
  • Городcкие службы по сбору мусора работают по обычному расписанию.

Общественный транспорт, как правило, работает по воскресному расписанию, но рекомендуется всё же проверить график движения автобусов, электричек и метро. Например, линии электрички, обслуживающие Mont-Saint-Hilaire, Candiac и Mascouche 24 июня не будут работать, а автобусы EXO работают по субботнему расписанию. К тому же, в разных городах расписание может быть изменено. Например, в Гатино австобусы будут работать по субботнему расписанию.

Смотрим:

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