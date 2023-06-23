Как работают учреждения, магазины, общественный транспорт в праздничный день 24 июня
24 июня Квебек празднует Национальный праздник – Saint-Jean Baptiste – день Иоанна-Крестителя. Все, кто живёт в Квебеке, прекрасно знают, с каким размахом празднуется этот праздник, корни которого идут из глубокой древности, когда земляне отмечали день летнего солнцестояния. И сегодня день Святого Яна, Янки Купала, Иванов день празднуют в разных странах, только название чуть меняется. Но какие магазины и учреждения в Квебеке в этот день открыты, а где весь персонал отдыхает? Закрыты: Открыты: Общественный транспорт, как правило, работает по воскресному расписанию, но рекомендуется всё же проверить график движения автобусов, электричек и метро. Например, линии электрички, обслуживающие Mont-Saint-Hilaire, Candiac и Mascouche 24 июня не будут работать, а автобусы EXO работают по субботнему расписанию. К тому же, в разных городах расписание может быть изменено. Например, в Гатино австобусы будут работать по субботнему расписанию. Смотрим:
24 июня Квебек празднует Национальный праздник – Saint-Jean Baptiste – день Иоанна-Крестителя. Все, кто живёт в Квебеке, прекрасно знают, с каким размахом празднуется этот праздник, корни которого идут из глубокой древности, когда земляне отмечали день летнего солнцестояния. И сегодня день Святого Яна, Янки Купала, Иванов день празднуют в разных странах, только название чуть меняется.
Но какие магазины и учреждения в Квебеке в этот день открыты, а где весь персонал отдыхает?
Закрыты:
Открыты:
Общественный транспорт, как правило, работает по воскресному расписанию, но рекомендуется всё же проверить график движения автобусов, электричек и метро. Например, линии электрички, обслуживающие Mont-Saint-Hilaire, Candiac и Mascouche 24 июня не будут работать, а автобусы EXO работают по субботнему расписанию. К тому же, в разных городах расписание может быть изменено. Например, в Гатино австобусы будут работать по субботнему расписанию.
Смотрим: