Премьер Канады проведет перестановки в кабинете министров

Как ожидается, перестановки произойдут в начале июля. Трюдо, комментируя эту информацию, заявил, что ему пока нечего сообщить.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, как ожидается, в июле проведет перестановки в своем кабинете министров, при этом как минимум один чиновник может покинуть правительство.

По информации источников, свои посты практически гарантированно сохранят глава МИД Мелани Жоли, министр по вопросам окружающей среды и изменения климата Стивен Гильбо, министр по инновациям, науке и промышленности Франсуа-Филипп Шампань. Скорее всего, своей должности лишится министр общественной безопасности страны Марко Мендичино, к которому в последние месяцы у оппозиции возникло много вопросов, в том числе в контексте возможного вмешательства Китая в канадские федеральные выборы 2019 и 2021 годов. Ряд источников утверждают, что он будет уволен, а другие полагают, что ему может быть выдан другой министерский портфель.

Radio-Canada также отмечает “некоторые спекуляции” вокруг будущего вице-премьера и министра финансов Христи Фриланд, но какой-либо конкретики не приводится.

Как ожидается, перестановки произойдут в начале июля. Трюдо, комментируя эту информацию, заявил, что ему пока нечего сообщить.