В этом году праздник будет без костров и фейерверков

В связи с пожароопасной обстановкой, ограничено или вообще запрещено разведение открытого огня

Один из традиционных элементов Национального праздника – костры и фейерверки, но в этом году просят от разведения огня воздержаться.

Костры, салюты и фейерверки издавно считаются частью праздника в честь Святого Иоанна Крестителя (Saint-Jean Baptiste в Квебеке), их всегда много, они сопровождают праздничные гуляния и ужины, они могут быть небольшими или расчвечивать всё небо. Но не в этом году.

В 2023 году по понятным причинам, разжигать костры, устраивать фейерверки, зажигать факелы, запускать петарды либо вообще запрещено, либо крайне не рекомендуется. Прямые запреты касаются всех лесных массивов и парков, а также целых районов Квебека, где сохраняется или даже усиливается пожароопасная обстановка.

К районам полного запрета на открытый огонь (включая разжигание плит барбекю с открытым огнём), относятся все районы Северного берега Святого Лаврентия, то есть Laurentides, Lanaudière, Outaouais, и все местности к северу Квебека — включая территории, прилегающие к бухте James, районы Mauricie, Saguenay-Lac-Saint-Jacques, Côte-Nord, Nord du Québec, Abitibi-Témiscamingue и всю территорию, прилегающую к столице Квебека городу Квебек.

Напомним, что на территории лесов и парков во всех этих районах запрещено даже курение, за исключением курения в местах, специально оборудованных для курильщиков и снабжённых средствами пожаротушения.

Разрешается также разводить огонь в закрытых устройствах, расположенных в специально отведённых местах (печи, камины), но при условии, опять же, что в непостредственной близости есть в наличии средства пожаротушения.

Разрешается пользоваться баллонами с газом для приготовления пищи, так как в этих случаях опасности искр нет.

Праздничные салюты во всех муниципалитетах отменены (возможны отдельные исключения, потому что официального запрета на уровне правительства не было, но всем мэриям настоятельно рекомендуется салюты и фейерверки отменить, и все понимают необходимость таких мер).

Что касается частных дворов, то, опять же, прежде чем разводить открытый огонь и начинать жарить шашлыки на дровах или на углях, уточните, не действует ли на территории запрет на открытый огонь (эти запреты могут вводиться на уровне мэрии муниципалитета). То же касается возможности развести костёр в собственном дворе (разумеется, даже если прямого запрета нет, то разумные хозяева подготовят средства пожаротушения на всякий «пожарный случай» и не собираются разводить огонь впритык к деревенным стенкам сарая, например. Повторим ещё раз, что никаких петард, факелов, танцев вокруг разведённого костра быть не должно даже в частном дворе или на улице перед домом (в первую очередь это касается молодёжи, которая любит запускать петарды, рискуя большим штрафом).

И лучше перестраховаться, чем жалеть о неосторожности — лучше в этом году обойтись без костров и без жарки мяса на дровах или на углях на открытом огне.