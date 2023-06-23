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Новости В Мире Компания OceanGate подтвердила гибель экипажа батискафа «Титан»
Titan
Пропавшая подлодка "Титан". Фотография с сайта компании Oceangate.

Компания OceanGate подтвердила гибель экипажа батискафа «Титан»

Виктория Христова Июн 23, 2023 В Мире, Новости Комментарии к записи Компания OceanGate подтвердила гибель экипажа батискафа «Титан» отключены 28 Просмотров

Генеральный директор компании OceanGate Expeditions и остальные участники миссии к «Титанику» на батискафе «Титан» погибли, подтвердила пресс-служба компании

Генеральный директор компании OceanGate Expeditions и остальные участники миссии к «Титанику» на батискафе «Титан» погибли, подтвердила пресс-служба компании.

«Теперь мы считаем, что наш генеральный директор Стоктон Раш, Шахзада Давуд и его сын Сулеман Давуд, Хэмиш Хардинг и Поль-Анри Нарголе, к сожалению, погибли, — говорится в сообщении. — Эти люди были настоящими исследователями, которых разделял особый дух приключений и глубокая страсть к исследованию и защите Мирового океана. Наши сердца с этими пятью душами и каждым членом их семей в это трагическое время. Мы скорбим об утрате жизней и радости, которую они принесли всем, кого знали».

Компания отдала должное все спасателям, участвующим в поисковой операции и попросила «уважать частную жизнь этих семей в это самое болезненное время».

«Это очень печальное время для всего исследовательского сообщества и для каждого из членов семей погибших в море», сообщили в OceanGate Expeditions.

Оператор батискафа «Титан» слишком долго не связывался с береговой охраной после исчезновения аппарата, заявила двоюродная сестра миллиардера Хэмиша Хардинга Кэтлин Коснетт.

Береговая охрана США получило сообщение о пропаже батискафа «Титан» в воскресенье в 17:40 по восточноамериканскому времени, то есть через восемь часов после того, как исследовательское судно Polar Prince потеряло связь с глубоководным аппаратом.

«Это очень пугает,  — сказала Коснетт. — Им потребовалось так много времени, чтобы начать спасение, это слишком долго».

 

 

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