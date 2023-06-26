Приключения канадско-немецкого Робинзона Крузо

Удивительные канадские приключения немецкого беглеца из плена, который стал отшельником, но не по своей воле.

В январе 1950 года охотники, выслеживающие зверя на севере Квебека, в районе Темискаминг, натыкаются на обустроенный шалаш в глухом лесу. А в шалаше сидит мужик, заросший, что твоя Анжела Дэвис, бородатый как Карл Маркс. Пытаются завести разговор, а мужик ни слова по-французски. Переходят на английский, а он тоже в ответ руками разводит. Охотники в недоумении, но мужик тут вдруг руки поднимает и кричит: -Нихт шиссен, я капитулирен! Гитлер капут!

Мужики решают, что парень сбежал из психиатрической лечебницы, вежливо пытаются убедить его пойти с ними. Он соглашается, руки не опускает, чтоб не стрельнули. Одним словом довели беднягу до ближайшей деревни (километрах в пятидесяти). Сдали фельдшеру…

А мужик не уступает: – руки вверх вскидывает при виде любого человека, плачет, божится, ругается, мол, Гитлер капут!

Отвезли человека в таёжный город Валь-Дор. Там разыскали какого-то ветерана, который Германию брал. И тут выяснилось, что бедолагу зовут Вилли Гешонкен (или что-то в этом роде). Он — немецкий моряк, взятый в плен славными канадскими ВМС в далёком 41 году. Содержался в лагере в Шербруке. Оттуда бежал в том же году. Каким-то образом пересёк реку Св. Лаврентия (не в честь Берии названа, не бойтесь), ушёл в леса и там прожил десять лет! Ни с кем не общаясь, ловя зайцев и глухарей силками, ловя рыбу сплетенной сетью. Собирал грибы и ягоды, муку молол вручную из каких-то злаков, мёд собирал…

И пока охотники случайно на него не наткнулись, жил в тайге, никого не трогал, никого не видел.

Очень по людям соскучился. Но вот незадача — он же из плена бежал, поймают, так в карцер посадят, а то и расстреляют. Боялся, в чащобе ховался. Но когда охотники на него вышли, то понял, что судьба, сдался.

Узнав, что война окончилась, обрадовался, но попросился остаться в Канаде, пошёл на завод (он механиком служил на корабле, дело знал, хотя много подзабыл, но руки-то помнят).

Министерство иммиграции обращение рассмотрело, дозволили остаться, но 10 лет на ПМЖ в Канаде не засчитали, звери, мол, с нуля начинаем отсчёт для получения гражданства через три года.

Оказалось, всего с 1941 по 1952 год 11 (одиннадцать!!) похожих случаев было в Квебеке — когда немецкий беглец-военнопленный выходил из леса, хотя десять лет — абсолютный рекорд, остальные пару лет в лесах провели.

Читаем, попивая кофий: