Печальная годовщина – как сгорело пассажирское судно “Монреаль”. В результате трагедии погибли свыше 250 человек

Одна из крупнейших катастроф на воде в XIX веке – гибель пассажирского судна “Монреаль” 26 июня 1857 года.

У берегов Квебека кораблекрушения были (и остаются), к сожалению, не редкостью. В некоторых из них погибли сотни, а то и больше тысячи человек, но самой серьёзной трагедией в речных водах (а не в море) по количеству жертв стала гибель пассажирского судна “Монреаль”, которое сгорело во время обычного рейса город Квебек – Монреаль. В те времена путешествие по Королевской дороге занимало много времени и было неудобным, так что, в отсутствие железных дорог (дорога Квебек-Монреаль только строилась, хотя и быстрыми темпами) путь по реке был самым удобным и надёжным.

26 июня 1857 года пассажирское судно “Монреаль отправилось в обычный рейс по расписанию.

“Монреаль” был речным пароходом, которые в ту эпоху стали самым популярным видом транспорта в Северной Америке. Судно было построено ещё в 1841 году и могло брать на борт более 300 пассажиров. Экипаж составял 40 человек, большая часть которых обслуживала пассажиров (повара, кухонные работники, официанты, уборщики). 25 июня 1857 года в Квебеке высадилась большая группа иммигрантов из Шотландии – всего их было 350 человек, но полсотни из них решили остаться в городе Квебек, тем самым и спасли свои жизни, а 300 человек тут же отправились дальше в Монреаль. К ним присоединились ещё пятьдесят человек – сироты из монреальского приюта, которые совершали турпоездку в Квебек, организованную на пожертвования общества.

“Монреаль” вышел из Квебекграда утром 26 июня и должен был дойти до Монреаля к вечеру. Но практически одновременно с ним из квебекского порта выходит и другое пассажирское судно – “Наполеон”, новенькое, построенное менее года назад. И, как было принято в те времена, оба судна начинают гонку – эта практика была очень распространена, не считалась запретной или опасной, так что обвинить в “превышении скорости” капитанов было нельзя.

На сей раз гонка привела к трагедии. Хотя причины точно неизвестны, но считается, что из-за неисправности или же из-за изношенности паровой машины “Монреаля”, вспыхнул пожар – скорее всего, прохудилась стенка котла. Но возможно, что кто-то просто покурил и не загасил папиросу, и искра, попав на деревянную палубу, вызвала воспламенение.

Пожар вспыхнул прямо напротив тогдашней деревни Cap-Rouge – непосредственно к югу от города Квебек. Из-за того, что стояла жаркая солнечная погода, а судно было деревянным, через пятнадцать минут после начала пожара весь корабль был охвачен огнём.

Первым оказал помощь “Наполеон”, матросы которого сумели спасти сотню пассажиров. Несмотря на риск воспламенения и “Наполеона”, тот подошёл вплотную к полыхающему “Монреалю”, и его матросы сумели спасти большую часть детей, которых, спасая от бушевавшего огня, буквально выбрасывали за борт взрослые пассажиры.

Считается, что на “Монреале” погибли 253 человека, но эта цифра может быть неточной – учёт билетов тогда был далеко не самым точным, существовала практика продажи мест самими членами экипажа, а все погибшие были захоронены в братской могиле в Монреале, на кладбище Mont-Royal. Погибли и почти все члены экипажа судна (многие находились в машинном отделении, на кухне или в других помещениях). Но капитан Рудолф (это его фамилия) выжил. Его судили за нарушение правил судовождения и за преступную халатность. Но он был полностью оправдан и ещё долгие годы оставался капитаном речных судов.

А владелец “Монреаля” Джон Уилсон распорядился о ремонте сгоревшего судна, после чего тот вновь вышел на линиию Квебек-Монреаль и ходил по реке ещё долгие годы.