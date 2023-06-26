Крупнейший канадский производитель хлебобулочных изделий оштрафован на 50 миллионов долларов

Суд постановил, что крупнейшая канадская компания по производству хлебобулочных изделий винована в сговоре о повышении цен. 50 миллионов долларов штрафа.

Компания Canada Bread, которая считается самым крупным производителем хлебобулочных изделий в Канаде, должна будет выплатить штраф в размере 50 миллионов долларов за сговор с другой компанией в целях повышения цен на хлеб. Canada Bread признала вину и заявила, что не будет оспаривать приговор. Речь о рекордной сумме штрафа по обвинению в сговоре.

Договорённости и соглашения (сговоры) между конкурентамив целях установления согласованных цен являются в Канаде незаконными вот уже свыше ста лет, и не важно, идёт ли речь о мелком бизнесе, когда о повышении цен договориваются две-три лавки района, или же о сговоре между крупнейшими участниками рынка.

В данном случае компания Canada Bread договорилась с конкурентами о планомерном и регулярном повышении цен на хлеб и другие изделия из муки, причём договорённости были достигнуты ещё в 2007 году и действовали несколько лет. В 2007 году Canada Bread принадлежала концерну Mapple Leaf Foods, но с тех пор компания была продана, и её нынешние руководители в ходе судебного процесса просили высокий суд учесть тот факт, что тогдашнее руководство уже давным давно уволено. К тому же, в середине десятых годов компания раздарила сертификаты на 25 долларов всем покупателям, которым повезло зайти в магазин за хлебом в течение нескольких дней раздачи «подарка». Но суд отказался внять доводам.

Но дело на этом приговоре не завершилось. Бюро Конкуренции Канады (Competition Bureau of Canada) продолжает расследование, изучая роль таких компаний, как Metro, Sobeys, Walmart Canada, Giant Tiger, Maple Leaf Foods в этом сговоре — судя по всему, эти сети были прекрасно осведомлены о сговоре, но не препятствовали его претворению в жизнь, а, наоборот, всячески способствовали политике повышения цен.

По словам руководителя Бюро Конкуренции, повышение цен на хлеб в результате преднамеренных договорённостей между участниками процесса являются серьёзным преступлением.