Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Воздух Монреаля был признан самым нездоровым в мире среди крупных городов из-за смога
Монреаль вечерний

Воздух Монреаля был признан самым нездоровым в мире среди крупных городов из-за смога

Виктория Христова Июн 26, 2023 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Воздух Монреаля был признан самым нездоровым в мире среди крупных городов из-за смога отключены 121 Просмотров

Из-за лесных пожаров в Монреале качество воздуха стало самым нездоровым среди других крупных городов мира. Об этом сообщает мониторинговое агентство IQAir.

Из-за лесных пожаров в Монреале качество воздуха стало самым нездоровым среди других крупных городов мира. Об этом сообщает мониторинговое агентство IQAir.

По экспертным оценкам, индекс качества воздуха в воскресенье 25 июня составил 190 (чем выше, тем хуже), но к 26 июня он снизился до 158. Для сравнения, на момент написания статьи только Сан-Паулу опережает Монреаль с индексом 162, а в Москве в неблагоприятные дни индекс обычно составляет около 60, что считается “умеренно вредным”.

Значение 190 считается “нездоровым”, а утром 25 числа часовые показатели в Монреале превышали 280.

Министерство окружающей среды Канады призвало жителей избегать прогулок на свежем воздухе и носить маски в случае необходимости выйти на улицу.

Открытые бассейны и спортивные площадки были закрыты, а многие мероприятия на открытом воздухе, включая концерты и спортивные соревнования, были отменены.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2023, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*