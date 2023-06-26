Воздух Монреаля был признан самым нездоровым в мире среди крупных городов из-за смога

Из-за лесных пожаров в Монреале качество воздуха стало самым нездоровым среди других крупных городов мира. Об этом сообщает мониторинговое агентство IQAir.

Из-за лесных пожаров в Монреале качество воздуха стало самым нездоровым среди других крупных городов мира. Об этом сообщает мониторинговое агентство IQAir.

По экспертным оценкам, индекс качества воздуха в воскресенье 25 июня составил 190 (чем выше, тем хуже), но к 26 июня он снизился до 158. Для сравнения, на момент написания статьи только Сан-Паулу опережает Монреаль с индексом 162, а в Москве в неблагоприятные дни индекс обычно составляет около 60, что считается “умеренно вредным”.

Значение 190 считается “нездоровым”, а утром 25 числа часовые показатели в Монреале превышали 280.

Министерство окружающей среды Канады призвало жителей избегать прогулок на свежем воздухе и носить маски в случае необходимости выйти на улицу.

Открытые бассейны и спортивные площадки были закрыты, а многие мероприятия на открытом воздухе, включая концерты и спортивные соревнования, были отменены.