Канадские ученые предупреждают: собачьи фекалии на улицах могут распространять смертоносные бактерии

Следы выгула собак в наших городах — это не только опасность «вляпаться» в плохо пахнущую кучу, испорченный окружающий вид в любимом парке и дворе, растущее общественное недовольство и негатив в адрес «собачников». Это в первую очередь угроза распространения болезней, загрязнений и устойчивости к антибиотикам среди людей.

Следы выгула собак в наших городах — это не только опасность «вляпаться» в плохо пахнущую кучу, испорченный окружающий вид в любимом парке и дворе, растущее общественное недовольство и негатив в адрес «собачников». Это в первую очередь угроза распространения болезней, загрязнений и устойчивости к антибиотикам среди людей.

Недавно опубликованное исследование показало, что в парках канадского Калгари каждую неделю появляется полторы тонны собачьих экскрементов. И речь только про общественные территории города с населением 1,3 миллиона человек. «Такое количество фекалий может быть смыто в реки и ручьи сильным дождем, загрязняя воду ниже по течению. Оно оказывает не только серьезное прямое воздействие на здоровье населения и дикой природы, но и косвенное воздействие в виде усиления социальных конфликтов и общего ухудшения самочувствия людей, находящихся в парках; сочетание этих последствий может нанести значительный ущерб „общественному достоянию“ города», — рассуждают авторы.

Известно, что собачьи фекалии содержат ряд зоонозных микроорганизмов — то есть таких, которые могут передаваться от животного к человеку и заражать нас. Среди них сальмонелла, кишечная палочка, лямблии, другие внутренние паразиты. Были случаи выявления высокосмертельного Echinococcus multilocularis, который вызывает образование паразитарных кист в тканях. Также экскременты накапливают бактерии, устойчивые к антибиотикам. Оставленные на улице после прогулки по «собачьим делам», они попадают в почву, в ливневые стоки, загрязняют воды. Исследователи предлагали не один способ решения проблемы, но все они по-прежнему недостаточно эффективны. Так, не помогают даже специальные пункты утилизации отходов — урны с рулонами мусорных пакетов. Не работают и законы, обязывающие хозяев брать питомцев на поводок.

Эксперты отмечают, что не надо пытаться закапывать испражнения или позволять собаке это делать. Для нейтрализации опасных микробов и веществ необходима высокая температура, а простое компостирование во дворе не позволит им достаточно нагреться. В итоге попадание в почву экскрементов приведет к накоплению там зоонозных микроорганизмов. Лучше всего выбросить собранные фекалии в мусорное ведро.