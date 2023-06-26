Астровую желтуху на канадские рапсовые поля занесли цикадки из США

Вист и его команда выяснили, что одуванчики, осот и дурман являются носителями астровой желтухи. Вот почему упомянутые сорняки в канавах и по краям поля лучше ликвидировать.

Фитоплазменная инфекция «астровая желтуха», которая приводит к значительному снижению урожая рапса, вызывая деформацию стручков и семян, может стать серьезной проблемой для канадских рапсоводов этим летом.

В Канаде возможно повторение сценария вспышек астровой желтухи предыдущих лет: «Цикадки, зараженные астровой желтухой, прилетают в Западную Канаду из Соединенных Штатов, и они несут ответственность за перенос возбудителя болезни на растения канолы (рапса). По данным МСХ Канады, этой весной 13 процентов цикадок, протестированных специалистами ведомства, показали наличие инфекции, в то время как только один процент обычно дает положительный результат на патоген в это время года.

Инфицированные растения рапса приобретают сине-зеленый цвет, становятся выше других, у них образуются деформированные стручки и семена. Поле с небольшим количеством зараженных растений не является проблемой, но в Западной Канаде были годы с серьезными вспышками астровой желтухи, напоминает сайт Совета Канады по каноле: «Вспышки в 2000, 2007 и 2012 годах (с уровнем заражения от 5 до 84 процентов) привели к значительному снижению урожайности у многих производителей».

Давление этой фитоплазменной инфекции в конкретный год зависит от нескольких факторов: количество цикадок, залетающих в Западную Канаду из США, процент зараженных насекомых, распространение сорняков, являющихся хозяевами цикадок, с которых вредители перебираются на рапс.

Тайлер Вист, специалист по энтомологии на полевых культурах из Министерства сельского хозяйства Канады отметил, что условия этой весной выглядят так же, как и раньше, когда в стране происходили разрушительные вспышки астровой желтухи. 23 мая Вист и его коллеги поймали в ловушки 86 цикадов для анализа. «Из этих 86 насекомых 11 были положительными на желтуху астры, – сказал он. – Это 13% положительных результатов. Чаще всего в конце мая только один процент цикадок является носителем, то есть в этом году носителей больше. Трудно понять, но это может быть связано с урожаем озимой пшеницы в США, подвергшимся засухе. Цикадки предпочитают жить и размножаться в посевах пшеницы, но озимая пшеница в таких штатах, как Южная Дакота и Небраска, пострадала этой весной из-за засухи. В неблагоприятных условиях цикадки покидают пшеничные поля и отправляются питаться сорняками –резервуарами инфекции. Итак, когда цикадки потом ветром заносятся в Канаду, они заражены сильнее обычного. У нас была действительно сильная вспышка здесь в 2012 году со сходными условиями влияния засухи на американскую озимую пшеницу, так что беспокойство производителей рапса оправдано».

Поскольку насекомые также могут заразиться, питаясь сорняками, в ходе исследовательского проекта, проводившегося в 2018–2022 годах, Вист и его команда выяснили, что одуванчики, осот и дурман являются носителями астровой желтухи. Вот почему упомянутые сорняки в канавах и по краям поля лучше ликвидировать.

«Если вам нужна еще одна причина ненавидеть одуванчики, вот факты. Мы проверили растения одуванчика до того, как появились цикадки, и одуванчики были заражены астровой желтухой», – сказал Тайлер Вист».