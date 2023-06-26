Канада продолжает гореть: огнем пройдены миллионы гектаров

В Канаде не утихают лесные и ландшафтные пожары. Стихия только набирает силу. С апреля огнем в стране пройдено более 7,1 миллиона гектаров. 200 пожаров на данный момент считаются неуправляемыми, сообщает Канадский межведомственный центр лесных пожаров.

В Канаде не утихают лесные и ландшафтные пожары. Стихия только набирает силу. С апреля огнем в стране пройдено более 7,1 миллиона гектаров. 200 пожаров на данный момент считаются неуправляемыми, сообщает Канадский межведомственный центр лесных пожаров.

Планка в шесть миллионов сожженных гектаров была перейдена 19 июня, то есть всего неделю назад. Воздействию огня подверглось более 10% территории Канады (543 940 км²).

В ближайшие дни ситуация может существенно ухудшиться, так как лето обещает быть очень сухим и очень жарким. По статистике, чаще всего лесные пожары набирают силу в начале июля.

По данным Канадского межведомственного центра лесных пожаров во всех регионах страны активны 468 лесных пожаров. Более половины из них (240) считаются неуправляемыми.

В это воскресенье едкий дым накрыл Монреаль пеленой из-за все еще действующих лесных пожаров в Канаде, сделав город самым загрязненным воздухом в мире, по данным швейцарской компании Iqair, специализирующейся на изучении атмосферных загрязнителей. Предупреждение о смоге, выпущенное Environment Canada, действует в нескольких регионах Квебека.

The Weather Channel прогнозирует, что дым от горящей Канады должен пересечь Атлантику в ближайшие дни. К середине июня смог уже достиг Нью-Йорка и Вашингтона, где какое-то время из-за него даже не было видно неба.