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Новости Канадская нефтедобывающая компания Suncor Energy подверглась кибератаке

Канадская нефтедобывающая компания Suncor Energy подверглась кибератаке

Виктория Христова Июн 26, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Канадская нефтедобывающая компания Suncor Energy подверглась кибератаке отключены 75 Просмотров

Компания Suncor Energy принимает меры и работает со внешними экспертами для расследования и разрешения ситуации. Организация уведомила об киберинциденте правоохранительные органы.

Компания Suncor Energy принимает меры и работает со внешними экспертами для расследования и разрешения ситуации. Организация уведомила об киберинциденте правоохранительные органы.

«На данный момент нам неизвестно о каких-либо доказательствах того, что данные клиентов, поставщиков или сотрудников были скомпрометированы или использованы не по назначению в результате этой ситуации», — говорится в заявлении компании. — «Пока мы работаем над устранением инцидента, некоторые транзакции между Suncor Energy и клиентами и поставщиками могут быть затруднены».

Сообщение о киберинциденте появилось поздно вечером 25 июня  в Twitter Suncor Energy. Подробности об инциденте не раскрываются.

Ведущая интегрированная энергетическая компания Канады Suncor Energy занимается разработкой, добычей и модернизацией нефтеносных песков, добычей нефти и газа на шельфе, переработкой нефти в Канаде и США. Под управлением компании находятся а также розничные и оптовые дистрибьюторские сети Petro-Canada.

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